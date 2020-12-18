Üst makamlarca onaylanan sınır çizgisiyle çelişiyorsa sınır belirleme için temel olamaz

Muhalefet partilerinin Başbakanlık görevine ortak adayı Vazgen Manukyan ile Vatan Kurtuluş Hareketi, sınır belirleme girişimi olan Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının düşmana teslim edilmesi sürecini şiddetle kınayan bir bildiri yayınladı.

“Sınır belirleme ve sınır belirleme süreçlerinin 9 Kasım 2020 üçlü deklarasyonunda öngörülmediğini vurgulamayı gerekli görüyoruz. Bu açıklamanın 1. maddesinde öngörülen ateşkesin çıkış noktası ve tüm düşmanlıkların sona ermesi, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin açıklama sırasındaki mevzilerinde durmalarıdır. Bu nedenle, beyanname metninin hiçbir hükmü, sınırların değiştirilmesine esas teşkil etmez. Açıklamada, “Açıkçası, bu konular, kapsamlı ve karmaşık yapıları dikkate alınarak daha fazla müzakereye bırakıldı.”

Mevcut uluslararası, Ermenistan-Gürcistan, Gürcistan-Azerbaycan tecrübesi de dikkate alınarak, devletlerin oluşturduğu bakanlıklar arası komisyonlar arasında yapılan görüşmeler sonucunda sınırların çizilmesi ve sınırlandırılmasının iki ülkenin yasama organları tarafından onaylanmasını gerektirdiği kaydedildi.

Söz konusu süreçler tamamlanana kadar Ermenistan Cumhuriyeti sınırını korumalıdır.

Açıklamada, “Herhangi bir harita, özellikle de GPS verileri, yasal bir eylem değildir ve üst makamlarca onaylanan sınır çizgisiyle çelişiyorsa sınır belirleme için temel olamaz.”

Hareket, toprakların yabancılaştırılması sürecine yasal dayanak olmaksızın derhal son verilmesini talep ediyor ve sınır sakinlerinin haklarını ve hayati menfaatlerini ihlal ediyor ve devlet organlarını Ermenistan’ın devlet çıkarlarına, 9 Kasım’da imzalanan üçlü bildirime ve uluslararası uygulamaya aykırı talimatlara uymamaya çağırıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu