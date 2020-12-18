Mizah Festivali’ne çağrılan isimler nedeniyle Tunç Soyer hakkında suç duyurusu

Uluslararası Mizah Festivali kapsamında davet edilen iki karikatürist sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fransız Jean Plantu ve İsrailli Michel Kichka 24 Aralık akşamı saat 19.00 ile 20.00 arasında düzenlenecek olan söyleşiye online olarak katılacak.

Konukların açıklanmasının ardından, Plantu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ni Kürt düşmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cezaevi gardiyanı olarak gösterdiği çizimler yaptığı Kichka’nın ise Türkleri Ermeni soykırımı yapmakla suçladığı iddia edildi. Yeni Asır gazetesi konuyu manşetinden duyururken, avukat Tarcan Ülük de Soyer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ülük konuyla ilgili olarak Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada, “Yürütmenin durdurulması talebimizin yanıtlanması için zaman yetersiz olabilir. Ancak suç işlendiğinde bunun hesabını Türkiye Cumhuriyeti yargı mercileri soracaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti devletinindir. Resmi bir kamu kurumundan Fransız devletinin saçma sapan isnatlarını teyit edecek, mizah adı altında sesinin yükselmesini kabul etmek mümkün değildir” dedi.

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Ahval News