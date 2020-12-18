1800 yıllık erzak küpünü parçalayan defineciler gözaltına alındı

Amasya’da yapılan kaçak kazıda Roma döneminden kalma yaklaşık 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu.
Amasya’da merkeze bağlı Dadı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Roma döneminde yaşam alanı olarak değerlendirilen alanda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan aletlere el konuldu.
Kazı alanında yaklaşık 1800 yıllık olduğu değerlendirilen erzak küpünün parçalandığı tespit edildi.
4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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