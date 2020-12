TikTok ve Ermeni Diasporası

Şahver Kaya “Ya oğlum kapat şu telefonu artık” Bu cümleyi günde en azından on kez söyler bulur kendini Berna Hanım. Bazen çaresiz hisseder kadıncağız kendini … Zira 16 yaşındaki Hakan günde yaklaşık 3 saatini TikTok platformunda video izleyerek ya da içerik hazırlayarak geçirir. Bu salgın günlerinde genç Hakan’ın tüm sosyal hayatı TikTok’tan ibarettir. Eh durum böyle olunca TikTok platformunun 16 yaşındaki Hakan’a sunduğu içerik hem anne Berna Hanım için hem de ülkemiz için önemli değil mi? Zira özellikle bu yaş grubunun karşı karşıya kaldığı her içerik ve deneyim onlar için bir eğitimdir. Bu durumda bu platformda sunulacak doğru olmayan içerikler ve yönlendirmeler bizim gençlerimizin yanlış eğitimi anlamına gelmiyor mu? * Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu geçen hafta bir sosyal medya paylaşımında 12 Ekim 2020 itibarıyla Türkiye TikTok kullanıcı sayısını 32.7 milyon olarak açıkladı. TikTok Trump’ın bir dönem yasaklamaya çalıştığı, kısa videoların paylaşıldığı, özellikle 20 yaş altı gruba yönelik pazara sürülen ama sonraki dönemde daha geniş kitleye yayılan Çinli ByteDance isimli şirkete ait bir sosyal medya platformu. Türkiye’de 32.7 Milyon TikTok kullanıcısı var. Söz konusu platform ülkemizde oldukça yaygın kullanıma sahip bir platform. Ancak son dönemde dikkatimizi çeken enteresan bir gelişme oldu. ByteDance firması bu 32.7 Milyonluk Türk pazarını yönetmek üzere Orta Doğu’da yaşayan bir yöneticiyi TikTok Türkiye Genel Müdürü olarak atadı. Orta Doğu ve Türkiye pazarlarını bir araya getirerek bir rol oluşturup, Türkiye ile ciddi sorunları olan bir kişiyi bu göreve getirdi. Halen bu kişi TikTok Türkiye Genel Müdürü olarak da çalışıyor. Orta Doğu’da yaşayan bu TikTok Türkiye Genel Müdürü’nün Ermeni Diasporası ve Lobisi’nde aktif bir kişi olduğu biliniyor. Birçok sosyal medya platformunda Türkiye karşıtı mesaj paylaşımlarında bulunan bu kişi, Atatürk de dahil olmak üzere günümüzün Türk liderleri hakkında da Ermeni Diasporası diliyle asılsız haber ve içerik paylaşımlarında bulunuyor. Özellikle Orta Doğu’da yaşayan bu TikTok Türkiye Genel Müdürü’nün Azerbaycan ordusunun zaferi sonrasında bir Türk olarak kesinlikle kabul edemeyeceğimiz paylaşımlarda bulunmaya devam ettiğini üzülerek izledik. ByteDance firmasının TikTok platformu için 32.7 Milyon aktif kullanıcının olduğu Türk pazarına böyle profile sahip birini Türkiye Genel Müdürü olarak ataması stratejik amaçları olan bir adım mıdır merak ediyorum. * Türkiye’ye ve ülkemiz liderlerine karşı akıl almaz ve asılsız suçlamalarını her platformda gündeme getiren bu kişinin TikTok Türkiye Genel Müdürü görevine atanmış olması ByteDance şirketinin bu konudaki dikkatsiz ve özensiz tutumunu ortaya koymaktadır. Herhangi bir sosyal medya platformunun bir pazara en iyi servis verebilmesi o pazarı tanıyan ve bilen, pazarı büyütmek için atılacak adımları, pazar bilgi ve deneyimlerine göre belirleyebilecek yöneticiler gerektirir. ByteDance’in 32.7 Milyonluk Türk pazarına bu özensiz yaklaşımı ve özellikle Türkiye ile kendi içinde sorunlar yaşayan bir kişiyi TikTok’un Türkiye ile alakalı bir görevine atamış olması üzücüdür. Beklentimiz bu yanlıştan ivedilikle geri dönülmesi ve TikTok Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Türkiye’yi bilen ve Türkiye’de yaşayan 16 yaşındaki Hakan ve 32.7 milyon Türk kullanıcısına doğru içeriklerin ulaşmasını sağlayacak bir yöneticinin atanmasıdır. Beklentimiz bu işlemin geciktirilmeden, ivedilikle gerçekleştirilmesidir. Hürriyet Gazetesi