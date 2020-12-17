Putin dinledi dinledi dinledi: Sabaha kadar mümkün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenledi. Pandemi nedeniyle basın toplantısı video-konferans şeklinde yapıldı. 4 saat 29 dakika süren basın toplantısında Putin, 60 soruya yanıt verdi. Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Karabağ ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Basın toplantısında ise TASS haber ajansı muhabirinin sorusunun uzaması ve Putin’in verdiği yanıt, gülüşmelere neden oldu. TASS muhabirinin uzayan sorusuna Putin, “sabaha kadar cevap vermek mümkün” diyerek yanıt verdi.

Akademisyen Mehmet Perinçek de o anları böyle paylaştı:

“ERDOĞAN SÖZÜNÜ TUTAN BİRİ”

Rusya lideri Putin, Türkiye’yle ilişkilere dair bir soru üstüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözleri tutan biri olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Türkiye liderine ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şu anda belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde olduğumuz dahi oluyor. Ancak o (Erdoğan), sözünü tutan bir insan, bir erkek” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Putin, Erdoğan’ın, “bir şeyin ülkesi için yararlı olduğunu düşündüğünde sonuna kadar gittiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın davranışlarını öngörmenin mümkün olduğunu” söyledi.

Rusya lideri, “Bu da, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız için çok mühim bir şey” diye ekledi.

Putin, Erdoğan’la ilişkisine dair bu yorumları, ülke liderlerinden hangileriyle müzakere yürütmenin kendisi için rahat olduğu sorusu karşısında yaptı.

Rusya lideri ayrıca, Çin lideri Şi Cinping ile dostane ve güvene dayalı iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

PUTİN: BUNLAR GERÇEKTEN DE AZERBAYCAN’IN TOPRAKLARIYDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ’da yaşanan şiddetli çatışmalar ve bu çatışmalara son verilmesine dair ülkesinin arabuluculuğunda imzalanan anlaşmaya ilişkin soru karşısında da şunları söyledi: “Rusya başından beri kan dökülmeden bir anlaşmaya varılmasını istiyordu. Dağlık Karabağ’ın statüsü olduğu gibi kalmalı ve sabitlenmeli. Fakat Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bir iletişim imkanı olmalı, bunun için de bir koridor oluşturuldu.”

Putin şöyle devam etti: “Türkiye ise ‘Azerbaycan’ın haklı davasını’ savunuyordu, yani 1990’lı yıllarda işgal edilen toprakların geri verilmesini istiyordu. Uluslararası hukuk çerçevesinde bakarsak da bunlar gerçekten de Azerbaycan’ın topraklarıydı. Fakat durum bundan daha karmaşık. Taraflardan her birinin kendi doğrusu var. Karabağ’daki Ermeniler de zamanında hayatlarını savunmak adına silaha sarılmıştı.”

Tarafların, çatışmaların sonlanmasına dair 10 Kasım’da imzalanan anlaşmada belirlenen noktalarda durduklarını ve bu mevzilerde durmaya devam etmeleri gerektiğini kaydeden Rusya lideri, mühim olanın insanların hayatlarını korumak olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Karabağ’a tampon görevi görmeleri için gönderilen Rus barış güçlerinin sayısının tarafların hepsinin onayı ile artırılabileceğini belirtti.

Bunun yanında Putin bir soru üstüne Karabağ’da Rusya’nın sadece barış güçlerinin değil, Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları ile sınır güçlerinin de bulunduğunu söyledi.

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