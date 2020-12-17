Ermenice yer isimlerinin Türkleştirilmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenice yer isimlerinin Türkleştirilmesinin derin kökenlere sahiptir

“Ülke, şehir ve insan isimleri tesadüfen konulmaz.

Her birinin kendi tarihi ve anlamı vardır.

Eski zamanlarda, bir kişinin kaderinin bir dereceye kadar ismine bağlı olduğu söylenirdi ve tarihçiler, dilbilimciler ve diğer uzmanlar birçok soruya yer isimleriyle cevap alırlardı.

Fatihlerin önce işgal altındaki şehirlerin ve bölgelerin adlarını değiştirmesi tesadüf değildir.

Bu bakımdan bugünün Azerileri olan Kafkas Tatarları ve Türkler, Ermenilerin izini halkın hafızasından ve tarihi kaynaklarından silmeye çalışmaları bir istisna değildir.

Azerbaycan, “ağabey” in deneyim ve yöntemlerini en iyi şekilde öğrenmiş ve uygulamıştır.

Türkiye’de Ermenice yer isimlerinin Türkleştirilmesi ve Kürtleştirilmesi de derin kökenlere sahiptir.

Türkolog Lusine Sahakyan “Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Toponimlerin Türkleştirilmesi” adlı çalışmasında bu yöndeki tarihsel gelişmeleri ve ortak yöntemleri sunmaktadır․

“Ermenice yer isimlerinin bütün bir medeniyetin ürünü olduğunun farkına varan Türk yetkililer, bölgenin gerçek sahiplerinin fiziksel olarak yok edilmesiyle yetinmeyerek, Batı Ermenistan’daki Ermenilerin eskiden beri varlığının anlamlı tanıkları, tarihi ve kültürel Soykırımı, Ermeni yer isimlerini hedef alarak sürdürüyorlar.”

“Hayastani Hanrapetutyun” gazetesi.

Ermenistan Kamu Radyosu