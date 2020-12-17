Dink Cinayeti Davası son aşamada: Sanık savunmalarına geçiliyor

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda Dink Ailesi avukatları esas hakkındaki görüşlerini sunmaları için verilen iki günlük süreyi yetersiz bularak görüş sunmadı. Mahkeme sanık savunmalarına geçilmesini kararlaştırdı.

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’na bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeni celse görüldü. 15 Aralık’taki celseden bir gün önce savıcılık esas hakkındaki mütalaasını sunmuş, mahkeme müdahil avukatlara esas hakkındaki görüşlerin sunmaları için iki gün süre vermişti.

Müdahil taraf olan Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu bugünkü celsede mahkemeye yönelik beyanında, davanın kapsamına dikkat çekti, savcılığa esas hakkındaki mütalaasını sunması için verilen yaklaşık iki aylık süreyi hatırlattı. Bakırcıoğlu müdahil tarafa verilen iki günlük sürenin yetersiz olduğunu vurgulayarak görüş sunmayacaklarını söyledi.

Mahkeme heyeti ilk grup sanık beyanlarının alınmaya başlanması için davayı 22-23-24 Aralık 2020’ye erteledi. Üç gün boyunca onar kişilik gruplar hakkında sanıkların esasa dair savunmaları alınacak. Eski İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç 24 Aralık’ta savunmasını yapacak. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların beyanlarını son aşamada alacak. Daha sonraki celsenin de Ocak ayında yapılması planlanıyor.

Davada Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün tutuklu olarak yargılanıyor. Eski Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz tutuksuz yargılanıyor. Muharrem Demirkale ve Hamza Celepoğlu başka davaların yanısıra Dink Cinayet Davası’nda da tutuklu yargılanıyor. Savcılık bu isimler için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.

Agos