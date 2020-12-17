Ankara, anlaşmalara uymuyor

Ankara söylemini sertleştiriyor

“Artsakh’a komşu topraklarda düzenli Türk birliklerinin yerleştirilmesiyle birlikte, bu ülkenin saldırgan tarzı daha fazla vurgulanmaktadır.

Üçlü bildirime ve ön anlaşmalara göre, Türk düzenli birlikleri yalnızca Rusya ile ortaklaşa kurulacak ateşkes izleme merkezinde konuşlandırılacaktı, ancak son eylemler, cihatçı militanlara ek olarak, çok sayıda Türk düzenli askerinin de bulunduğunu göstermektedir.

Türkiye, beklendiği gibi birliklerini Artsakh civarında konuşlandıracaktı.

Bu durum, Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla doğrulanmıştır.

“Hayastani Hanrapetutyun” gazetesi.

Ermenistan Kamu Radyosu