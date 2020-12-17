AB’den Ermenistan’a 9 milyon Avro

AB, Adalet reformu için Ermenistan’a 9 milyon Avro sağlayacak

Yaklaşık 1,5 yıl önce Nikol Paşinyan, Ermenistan’daki devrimin yargı reformuyla sona ermesi gerektiğini duyurdu.

Avrupa Birliği bugün, Ermeni hükümetine 9 milyon Avro hibe sağlama kararını açıkladı.

Ermenistan Adalet Bakanı Rustam Badasyan’ın Facebook’ta yazdığı gibi, bu tutar, Ermenistan’ın adalet alanındaki reformlarını hedefleyen bütçe destek programının öngördüğü toplam 30 milyon avronun ilk aşamasının maliyetidir.

Bakan, Avrupa Birliği’ne teşekkür ederek, “Yargı ve yolsuzlukla mücadele reformlarının uygulanmasının hükümetimiz için bir öncelik olmaya devam ettiğini teyit ediyorum.

Bu yıl kaydedilen iyi ilerlemenin Avrupalı ​​ortaklarımız tarafından da takdir edildiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum”,- diye yazmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu