Ermenistan’dan ‘Azerbaycan onlarca askerimizi esir aldı’ iddiası

Dağlık Karabağ’daki Ermeni toplumunun lideri Araik Arutyunyan, Azeri güçlerini birkaç düzine Ermeni askeri esir alarak geçen ay imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Bu açıklamadan kısa süre önce Dağlık Karabağ’daki Ermeni toplumunun savunma bakanlığı salı günü geç saatlerde, çok sayıda askeri mevki ile teması kaybettiğini açıklamıştı. Arutyunyan ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu askerlerin Azerbaycan tarafından esir alındığını söyleyerek Bakü yönetimini “provokasyonla” suçladı.

Savunma Bakanlığı’nın olayın detaylarını araştırdığını belirten politikacı, “Maalesef Çaylakgala (Khtsaberd) yakınlarında onlarca askerimiz esir düştü” dedi.

10 Kasım’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında Yukarı Karabağ’da yaşanan kanlı çatışmalar Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması ile sonlanmıştı. Rus askeri güçleri ateşkesin kontrolü için bölgeye yerleştirilmişti.

Geçen cumartesi Yerivan ve Bakü yönetimleri birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Azerbaycan dört, Ermenistan ise altı askerinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Salı günü ise iki taraf esir değişimi yapmış Ermenistan’a 44, Azerbaycan’a ise 12 asker iade edilmişti.

Euronews