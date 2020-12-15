‘Türkiye’nin yaptığını yapmayacağız’

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan Dağlık Karabağ çatışmasında Avrupa Birliği’nin aktif bir rol üstlenmediği eleştirilerini cevaplarken “Türkiye gibi olmayacağız” dedi.

Avrupa parlamentosunda konuşan Borrell, parlamenterleri Karabağ krizinde Avrupa Birliği’nin etkin bir politika yürütmediği eleştirilerine cevap verdi.

AA’nın haberine göre, Avrupa Parlamentosu’nda “AB’nin doğu komşuluğu” hakkında düzenlenen oturumda Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda AB’nin yeterince müdahil olmadığı, Türkiye’nin ise bir tarafa destek vererek çatışmanın seyrini değiştirdiği şeklindeki yorumları cevaplayan Borrell, parlamenterlerin bazılarından askeri müdahale istedikleri izlenimi edindiğini dile getirdi.

Askeri müdahalenin faydası olmayacağını söyleyen Borrell, şöyle devam etti: “AB sahaya asker göndermeyecektir. Türkiye’nin yaptığını yapmayacağız. Türkiye’nin bir askeri müdahalede bulunduğunu söylediniz. Gerçekten aynısını yapmamızı istiyor musunuz? Daha kararlı, enerjik, kuvvetli, sert bir şey yapmamızı istediğinizi söylüyorsunuz. Biz askeri olarak müdahale etmeyeceğiz. Bunun farkına varmalı ve böyle bir talepte bulunmaktan vazgeçmelisiniz.”

“İşbirliği, diplomasi temelinde yapabileceklerimizi yapıyoruz” diyen Borrell, “Sivil toplumla çalışıyoruz, mali kaynaklarımızı kullanıyoruz. Ekonomik ve ticari alanlarda sahip olduğumuz araçları kullanarak bazı tedbirler almamız da olası” ifadelerini kullandı.

‘BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK, ANLAYIN’

AB’nin doğudaki ortaklarına büyük miktarda yatırım yaptığını aktaran Borrell, örnek olarak AB’nin en yüksek mali desteği Ukrayna’ya vermesini gösterdi.

Borrell, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın engellenmesinde AB’nin etkisiz kaldığını söyleyen parlamentere ise “Engellemek için ne yapabilirdik? Diplomasiyi, mali kaynaklarımızı kullanabilirdik. Başka seçeneğimiz yok. Lütfen bunun farkına varın” karşılığını verdi.

Ermenistan ve Azerbaycan ile bu hafta ayrı ayrı ortaklık konseyi toplantıları yapacaklarını hatırlatan Borrell, sorunların barışçıl çözümü için bu ülkelerin yönetimiyle çalışacaklarını, insan haklarına saygı vurgusu yapacaklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

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