Rusya-Ermenistan askeri teknoloji işbirliği – Ermenistan Kamu Radyosu

Yüksek Teknolojiler Endüstrisi (YTE) Bakanı, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı ile görüştü

Ermenistan YTA Bakanı Hagop Arşakyan, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Şugayev ile bir çalışma toplantısı yaptı.

Görüşme, Rusya Federasyonu’nun başkentine bir çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşti.

Toplantıda, askeri sanayinin geliştirilmesi, fabrika yeniden teçhizat programlarının uygulanması ve Ermenistan YTA Bakanlığı ile işbirliğinin yeni bir düzeye taşınması gibi bir dizi önemli yöndeki işbirliği olanakları ve önerileri tartışıldı.

Görüşmede Bakan, 27 Eylül’den itibaren Azerbaycan ve Türkiye tarafından başlatılan savaşta Rusya’nın sağladığı desteğe teşekkür etti, Rusya ile tarihsel olarak şekillenen ve güçlendirilen stratejik müttefik ilişkilerine ve ortak askeri-endüstriyel kalkınma programlarında yakın işbirliğinin yarattığı fırsatlara dikkat çekti.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitri Şugayev, işbirliği önerilerinden dolayı teşekkür etti ve Federal Servisin Ermenistan’daki “ArmHighTech” Uluslararası Silah ve Savunma Fuarı’na aktif olarak katıldığını söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu