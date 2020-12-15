Minsk Grubu eşbaşkanları Ermenistan ve Azerbaycan’a cesetler ve esirlerin takas sürecini hızlandırmaya çağırdı

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Karabağ’da son olaylara değinerek istikrar sağlamak için taraflara ek tedbirler uygulamaya çağırdılar.

Eşbaşkanları mümkün olduğu kadar esir ve ceset takası sürecinin hızlandırılmasını da talep ettiler. Ölen kişilerin kimliği tespit etmek için Uluslararası Kızılhaç Komitesi süreci hızlandırmak adına devreye girdi.

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları aynı zamanda sağlıklı bir ortam oluşturmak için kullanılan retoriğin da yumuşatmasını istediler.

Uluslararası örgütleriyle mağdur insanlara hümaniter yardım sağlamak için işbirliğini de önemseyerek Minsk Grubu Eşbaşkanları manevi ve kültürel değerlerinin korunması gerektiğini de vurguladılar.

ERMENİ HABER AJANSI