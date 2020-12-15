Dink Ailesi avukatları: İki günde görüş hazırlanamaz

Hrant Dink Cinayeti Davası’nda savcılığın esas hakkındaki görüşünü sunmasının ardından mahkeme heyeti müdahil tarafa esas hakkındaki görüşünü sunması için iki gün süre verdi. Dink Ailesi avukatları bu kadar kısa sürede görüş hazırlanamayacağını belirttiler. Davada kamu görevlileri yargılanıyor.

DUVAR – Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’na İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Dün savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme müdahil tarafın (Dink Ailesi avukatları) esas hakkındaki görüşünü sunmasını isteyerek yeni duruşma tarihini 17 Aralık olarak açıkladı. Mahkeme ayrıca 17 Aralık’taki duruşmada sanıkların da 10’ar kişilik gruplar halinde savunmalarının alınmasına hükmetti.

‘ESAS HAKKINDA GÖRÜŞ İÇİN İKİ AY GEREKİR’

Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu Agos gazetesine yaptığı açıklamada böylesi kapsamlı bir dosyada avukatların esas hakkındaki görüşlerini sunmaları için 2 ay gibi bir süre gerektiğini belirtti ve iki günlük sürede hazırlanmalarının mümkün olmadığını söyledi. Bakırcıoğlu 17 Aralık’taki duruşmada esas hakkındaki görüşlerini sunmayacaklarını söyledi.

MÜTALAA DÜN AÇIKLANDI

Bazı sanık avukatları da savunma için bu kadar kısa süre verilmesini eleştirdiler. Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda mahkeme, Dink ailesi avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini kabul etmemiş ve dosyayı esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcılığa göndermişti. Savcılığın dünkü duruşmada açıklanan mütalaasında ise sanıklar tek tek ele alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 68 sayfalık mütalaada sanıklar tek tek ele alındı.

Sanık Ramazan Akyürek’in “silahlı FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürmeye iştirak”, “FETÖ yöneticiliği”, “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi” ile “görevi kötüye kullanma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, tutuklu sanık Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise “Anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, “kasten öldürme” suçundan da ayrı ayrı müebbet ile “FETÖ üyeliği” suçundan 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Ercan Gün için “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “FETÖ üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer’in önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink’in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği, sanığın eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu, resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi suçu ile görevi kötüye kullanma suçlarını da işlediğinin anlaşıldığı belirtilen mütalaada, Yılmazer’in “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “FETÖ yöneticiliği”, “resmi belgenin yok edilmesi veya gizlenmesi” ile “görevi kötüye kullanma” suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Savcılık, Trabzon İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Sanık Ali Öz için de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istedi.

Sanıklardan Eski İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ve dönemin İstanbul İstihbarat şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, için ihmali davranışla kasten adam öldürmek suçlamalarından beraat, görevi ihmalden ceza istendi ve gözaltında geçirilen sürelerin mahsubu talep edildi. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun için de görevi ihmal cezası istendi.

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay için ise ihmali davranışla kasten adam suçlamasından ceza talep edildi.

GÜLEN’İN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Mütalaada, yapılan yargılama neticesinde firari sanıklardan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkında yakalama kararı bulunduğu, haklarındaki iddialara ilişkin savunma yapmadıkları ve yargılamanın sürüncemede kalmaması sebebiyle dosyalarının ayrılması talep edildi.

IQ Yayınevi sahibi ve genel yayın yönetmeni Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Cevat Eser, Metehan Kadir Yıldırım, Muammer Ay, Niyazi Malkoç, Rahmi Özer, Resül Kütükoğlu, Tefik Cantürk ve Ünsal Gürel’in beraatine karar verilmesi talep edilen mütalaada, 1999 ile 2006 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunan sanık Tamer Bülent Demirel’in “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kasten tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan 15 yıldan 20 yıla, “FETÖ üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, “görevi kötüye kullanma” suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen diğer sanıklar şöyle:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Bekir Yokuş

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Olayları Kısım Amiri Ali Barış Sevindik

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Ecevit Emir

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş ve Çıkar Amaçlı Suçlarla Mücadele Birimi’nde Unsur Elemanı Ergün Yorulmaz

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş ve Çıkar Amaçlı Suçlarla Mücadele Birimi’nde Tim Komutanı Gazi Günay

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Elemanı Hacı Şefik Şimşek

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Vekili Metin Balta

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Osman Gülbel

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Asayiş ve Çıkar Amaçlı Suçlarla Mücadele Birimi’nde Unsur Elemanı (Uzman Çavuş) Veysel Şahin

-Trabzon İl Merkez Jandarma Komutanlığı’nda 3. Asayiş Tim Komutanı (Astsubay) Volkan Şahin

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür (Emniyet Amiri) Yakup Kurtaran

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Unsur Komutanı (Astsubay Kıdemli Başçavuş) Yavuz Karakaya

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Bölücü Faaliyetler unsur elemanı (Uzman Çavuş) Yusuf Bozca

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü olay Yeri İnceleme Tim Komutanı (Astsubay Başçavuş) Yüksel Avan

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Astsubay Başçavuş Okan Şimşek

Mütalaanın sunulması davada sona yaklaşıldığı anlamına geliyor.

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