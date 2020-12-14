Yunanistan Ermenistan’a insani yardım gönderdi

Artsakh Cumhuriyeti’ne (Dağlık Karabağ) karşı Azerbaycan ve Türkiye’nin saldırısıyla başlayan savaş sonucunda meydana gelen mağdurlara yardım etmek amacıyla 12 Aralık tarihinde Yunanistan’dan insani yardım taşıyan uçak Ermenistan’a geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığı bilgilere göre Yunanistan’da faaliyet gösteren Ermeni toplumuna ait birçok kuruluşların girişimiyle bu proje gerçekleştirildi. Yunanistan Hükümeti ve Atina Ermenistan Büyükelçisi de katkıda bulundular.

Yunanistan’dan gönderilen insani yardım ilk ihtiyaç malzemeleri, gıda ve tıp malzemeleri içeriyor. İnsani yardımı taşıyan uçak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası işbirliği ve kalkınma daire başkanı Giorgos Larissis’in eşliğinde Yerevan’a iniş yaptı.

Ermenistan’da Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Dairesi Başkanı Tigran Samvelyan ve başka devlet yetkilileri Yunanistan’dan gelen uçağını karşıladılar.

ERMENİ HABER AJANSI