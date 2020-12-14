Libya ve Karabağ’a gönderilen 88 cihatçının kimlik bilgileri ortaya çıktı

Libya ve Karabağ’da yaşanan savaşlara dair uluslararası kamuoyunda en çok konuşulan konuların başında Türkiye’nin buralara Suriye’den paralı cihatçıları naklettiği yönündeki iddialar oldu. Suriye iç savaşının ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ardından da Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında bir araya getirdiği selefi gruplar eliyle İdlib kentinden Serêkaniyê’ye kadar uzanan hattı kontrolü altında tutan Türkiye, mobilize olarak kullandığı bu grupları bir koz haline dönüştürdü. İlkin Libya’daki savaşta kullanıldıkları belirtilen bu gruplar, sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ’da yaşanan savaşına dahil edildi. Hava ve deniz yolları kullanılarak Libya ve Karabağ’a götürülenlere 2 bin dolar vaat edildiği, bizzat buralara götürülenlerin anlatımları ile uluslararası basında yer buldu. Bu konuda yansıyan kimi bilgiler, Türkiye’nin bu sevkiyatları bazı uluslararası güçlerin onayı ile gerçekleştirdiği algısına yol açtı. Öyle ki Libya ve Karabağ’ın ardından Suriyeli paralı savaşçıların bu kez de Keşmir ve Katar’a gönderilmeye hazırlandığı yönünde iddialar da söz konusu. Bu iddialar her ne kadar Türkiye tarafından reddedilse de, Libya ve Karabağ’a gönderilen 88 kişinin fotoğraf ve kimlik bilgilerine Mezopotamya Ajansı ulaştı. Mezopotamya Ajansı’ndan Nazmi Daştan’ın haberine göre, Libya ve Karabağ’a gönderilen paralı savaşçılar, Suriye’nin çoğunlukla Haleb, Hama, Humus, Şam, Bab, İdlib ve Dera kentlerinden. Aralarında Türkiye’nin 2018’de kontrol altına aldığı Efrîn kentine yerleştirdiği kişiler de var. Savaş bölgelerine gönderilen kişilerden bazılarının geri döndüğü öğrenilirken, büyük bir kısmının ise halen buralarda olduğu bilgisine ulaşıldı. Paralı savaşçılardan 88’inin kimlik bilgileri şöyle: 1-Beşar Hüseyin El Hemid: İdlib doğumlu,28 yaşında. 2-Ehmed Fewaz Bedevî: 1984 doğumlu. 3-Hesen El Ninî 4-Mihemed Qerakaş: 1983 doğumlu, evli ve üç çocuğu var. 5-Ehmed Mistefa: 1983 doğumlu. 6-Mihemed Taha El Erac: Halep kentinden, 1986 doğumlu. 7-Ebdirehman Mihemed Cuma: Humus kentinden, 1977 doğumlu 8-Mihemed Şentir- 1993 doğumlu, evli ve iki çocuğu var. 9-Ehmed Bekirî: 1981 doğumlu 10-Hüseyin El Selûm Elewî: Halep kentinden, 2001 doğumlu 11-Ebdilqadir Cesar: Halep’ten 1984 doğumlu. Evli ve dört çocuğu var. 12-Mihemed Kerzon: Humus kentinden, 1977 doğumlu 13-Ebdullah Cuma: Humus kentinden, 1980 doğumlu 14-Yûsif El Îsa: 1979 doğumlu 15-Mehmud Fewaz Bedevî: 1990 doğumlu 16-Wesam Firzet Bedevî: 1998 doğumlu 17-Menzir Ebdullatif El Umer: 1998 doğumlu 18-Ela El Safir: 1991 doğumlu 19-Mehmud İbrahim El Hesen: Humus kentinden, 1989 doğumlu. 20-Tamir Ebdurehman El Ebdullah: 1987 doğumlu 21-Mihemed Xelîl Mûxîbir: 1997 doğumlu 22-Casim El Hisên Mihemed: 2000 doğumlu 23-Dirxam Minîf Cebar: Dêra Zor kentinden, 1990 doğumlu 24-Hisên Ezzam El Şemas: 1997 doğumlu 25-Ehmed Mihemed İsamîl: Humus kentinden, 1985 doğumlu 26-Ebdileziz Ewanî: Halep kentinden, 1989 doğumlu. Evli ve dört çocuğu var. 27-Mehmud Ristem: 1990 doğumlu 28-Omer Qasim: 1989 doğumlu 29-Ebdilkerim Mihemed Kirziwan: 2000 doğumlu 30-Mecid Cuma: Hama kentinden, 1995 doğumlu. Efrîn’e yerleştirilenlerden biri 31-Xalid Ebdilselam: 1987 doğumlu, evli ve iki çocuğu var 32-Hisên Bozê: Halep kentinden 1999 doğumlu 33-Minîr Yasîn El Sehar: Şam kentinden, 1987 doğumlu 34-Ebdilrezzak Milîs: 1997 doğumlu 35-Mihemed El Xevalî: 1994 doğumlu, Efrîn’e yerleştirilenlerden biri 36-Ebdilrehman Ebdillah: 1980 doğumlu 37-Yusîf Dirgel: 1999 doğumlu, Efrîn’e yerleştirilenlerden biri. 38-Hesan Hêsen Dirnegî: 1994 doğumlu 39-Mihemed Gebarî: 1993 doğumlu. Evli iki çocuğu var. Efrîn’e yerleştirilenlerden biri. 40-Ebdilhekim İsman: Bab kentinden 1996 doğumlu 41-Hisên Ebdillah: 1990 doğumlu 42-Xalid Hisên Xetîp: 1989 doğumlu 43-Omer Nacî: Bab kentinden, 1990 doğumlu 44-Ebdullah Mihemed Horanî: 1994 doğumlu 45-Beşîr Mihemede Edîp: 1995 doğumlu 46-Qusey Hikmet El Besel: İdlib kentinden, 2000 doğumlu 47-Mistefa Dib El Zên: 1975 doğumlu 48-Eyhem Hac Qedur: Dera kentinden, 1984 doğumlu. 49-Mihemed Muzên: Halep kentinden, 1998 doğumlu 50-Mihemed Nur Bekar: 1999 doğumlu 51-Mistefa Bekar: Humus kentinden, 1994 doğumlu 52-Mueyid Riyad El Lebad: 1998 doğumlu 53-Ebdillah Ebid El Mecit El Xelidî: Hama kentinden, 1997 doğumlu 54-Mehmud Bekar: 1997 doğumlu 55-Mumin Ebdilxaliq Metar: 1985 doğumlu 56-Hemdan İsam El Xedîce: İdlib kentinden, 1994 doğumlu 57-Bilal Hikmet El Besel: İdlib kentinden, 1995 doğumlu 58-Hemdo Macid Bekur: 2001 doğumlu 59-Mihemed Hesen El Yetim: 1991 doğumlu 60-Munir Ebdulvehab El Selmo: Humus kentinden, 1987 doğumlu 61-Ela El Hesen: Şam kentinden, 1994 doğumlu. Efrîn’e yerleştirilenlerden biri. 62-Hemdo Dirkil: 1996 doğumlu, Efrin’e yerleştirilenlerden biri. 63-Quteybe Mihemed Edib: 1993 doğumlu 64-İbrahim Ebdilvehab El Mistefa: İdlib kentinden, 1984 doğumlu 65-Ebdirehman Cemal İlvan: 1994 doğumlu 66-Emar El Hesen: Şam kentinden, 1993 doğumlu. Efrîn’e yerleştirilenlerden biri 67-Emir El Esmer: 1997 doğumlu, Efrîn’e yerleştirilenlerden biri. 68-Hudeyfe Bekar: 1997 doğumlu 69-Ebdulrezzak Milîs: 1997 doğumlu 70-Mihemed Xeldûn El Racih: Bab kentinden, 1996 doğumlu 71-Casim Mihemed El Hemûd: 1991 doğumlu 72-Merwan Mihemed Xemîs: Şam’ın Duma kentinden, 1986 doğumlu 73-Elî Ecac: 1980 doğumlu 74-Firaz Eymen Saxircî: 1994 doğumlu 75-Mazên Besam Batîye: 1994 doğumlu 76-Mihemed Cemal İlvan: 1997 doğumlu 77-Ehmed Bedran: İdlib’in Maret El Numan kentinden, 2000 doğumlu 78-Mehmud Xidir Settuf: 1984 doğumlu, Efrîn’e yerleştirilenlerden biri. 79-Saleh El Cinêdî: Bab kentinden, 2000 doğumlu 80-Ebdilkerim El Selmo: 2000 doğumlu 81-Mehmud Fethî El Beyûş: İdlib kentinden, 1993 doğumlu 82-Mihemed Osman Settuf: 1999 doğumlu, Efrîn’e yerleştirilenlerden biri 83-Mihemed Bekar: 1980 doğumlu 84-Ebdo Suveyde İmin Ehmed: 1998 doğumlu, Efrîn’e yerleştirilenlerden biri. 85-Mihemed Nur El Xedîce İdlib kentinden, 2000 doğumlu 86-Mihemed El Şerteh: İdlib kentinden, 1994 doğumlu 87-Mistefa El Eswar 88-Omer Taha (MEZOPOTAMYA AJANSI) Artı Gerçek