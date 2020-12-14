Hrant Dink davasında savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı: “50 sanığa hapis cezası, 11 sanığa beraat”

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. 50 sanığın cezalandırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan 22’sinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 28 sanığın da çeşitli hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti. 11 sanığın beraatini isteyen savcılık, vefat eden bir sanık hakkındaki davanın ise düşürülmesini istedi. Davaya yarın devam edilecek.

Dink’in öldürülmesinden önceden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla açılan davada, Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki görüşünü hazırlayarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Savcılık, Trabzon İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Sanık A.Ö’ün de aralarında bulunduğu, FETÖ ile ilişkili olduğunu değerlendirdiği 22 sanığın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

28 SANIĞA HAPİS CEZASI

Ayrıca savcılığın esas hakkındaki görüşünde; Dink suikasti ile ilişkili olduğunu değerlendirdiği diğer 28 sanığın; silahlı terör örgütüne üye olma, kasten öldürme, ses ve görüntülerin kayda alınması, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali, suçu ve suçluyu övmek gibi suçlar nedeniyle ayrı ayrı hapis cezaları ile cezalandırılmalarını istedi. Bu sürede vefat eden sanık Şeref Ateş hakkındaki kamu davasının düşürülmesi istenirken, 11 sanık hakkında beraat talep edildi. Savcının eses hakkındaki görüşü yarın yapılacak duruşmada mahkeme tarafından değerlendirilecek. Sanık avukatlarının yeni görüş üzerinden savunma yapmasının ardından yargılamada karar aşamasına gelinecek.

SABRİ UZUN İÇİN 1 YIL HAPİS CEZASI

Savcı, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olan S.U için de düşük de olsa hapis cezası istedi. Trabzon’un gizli F4 raporunun kendisine sunulmadığı ifadesini dikkate alarak, kendiliğinden bunu talep etmediği gerekçesiyle “görevini kötüye kullanmak” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasın talep etti.

Cumhuriyet Gazetesi