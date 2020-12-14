Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu, Azerbaycan ve Türkiye’nin açıklamalarını kınadı

Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF) Bürosu bununla ilgili bir açıklama yaptı.

Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF) Bürosu, Azerbaycanlı ve Türk liderlerin açıklamalarını şiddetle kınadı ve uluslararası dikkatleri üzerine çekti

Duyuru özellikle şunları belirtir:

10 Aralık 2020’de Bakü’de düzenlenen bir askeri geçit töreni sırasında, Türkiye ve Azerbaycan liderleri, Ermeni işgali altındaki topraklardaki Ermeni halkının fiziksel varlığını tehdit eden ve Ermenistan ve Artsakh’ın toprak bütünlüğünü sorgulayan nefret dolu açıklamalar yaptı. Azerbaycan lideri, Syunik, Geğarkunik ve başkent Erivan’ı Azerbaycan toprakları olarak görmekten bir kez daha çekinmedi. Dahası, Türk lider, Enver Paşa’ya atıfta bulunarak, aslında kendisini Ermenilerin en büyük cellatlarından birinin halefi olarak görüyor.

Aynı zamanda EDF Taşnaktsutyun’un, utanç verici yenilgiye neden olan Ermeni hükümeti üzerindeki konumu ne olursa olsun, küresel yapısı ve uluslararası Ermeni Davası ağı ile Ermenistan’ın dış politika çıkarlarına hizmet etmeye ve halkımızın vazgeçilemez haklarını korumaya devam ettiğini bildiriyoruz.

Ermeni Devrimci Federasyonu Bürosu

Ermenistan Kamu Radyosu