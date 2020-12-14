BARUYR BARDIZBANIAN (1887-1932)

İra Tzourou

1887 yılında İstanbul’da doğdu ve 1902-1907 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda mimarlık ve resim eğitimi aldı. 1910 civarında Almanya’yı ziyaret etti.

Tüberküloz hastalığına yakalanmış olduğundan, ılıman ve kuru iklimi nedeniyle doktorlar tarafından Mısır’a taşınması tavsiye edildi. Böylece 1923’te Mısır’a geldi ve profesyonel bir mimar olarak çalıştı.

Bu alandaki iki önemli başarısı şunlardı:

İskenderiye’de Abul-Abbas Camii’nin İslami üslupta iç dekorasyonu. Dekoratif detaylar açısından oldukça zengin olan bu cami, mevcut yenileme ve genişletmesi 1943 yılında Kral Faruk döneminde sona erdi. İnşaat işleri 140.000 Mısır Lirası’na mal oldu ve on altı yıl sürdü. 1929’dan Kral Faruk’un 11 Mayıs 1945’te göreve başlamasına kadar. İskenderiyelerin burayı Nazilerden saklanma yeri olarak kullanmaları nedeni ile II. Dünya Savaşı sırasında restorasyon defalarca kesintiye uğradı. Krem rengi Abu al-Abbas al-Mursi Camii, 23 m. yüksekliğinde ve yapay taşlarla süslenmiş, güney tarafında 73 m’ye kadar yükselen bir minaresi vardır. Bardizbanyan’ın ibadethanedeki iç mimari müdahaleleri 1943 senesinin açılışına kadar tahrip edilmeden korunmuştur.

Kısa süren yaşamında mimar, 19. yüzyıla ait İskenderiye Rum Ortodoks Evangelismos Kilisesi’nin iç mimari restorasyonunu da üstlenmiştir (Ιερός Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας). Bizans tarzı Kutsal Tapınak, İskenderiye’deki Yunan Topluluğuna aittir. Restorasyon çalışmaları, Kamu Yararı Vakfı “Alexandros S. Onassis” sponsorluğunda Aralık 2004’te tamamlandı.

Türkiye’de bir cami, Karton üzerine yağlıboya, 34,5 X 46 cm. Kredyan koleksiyonu, Kahire

Mimar olarak faaliyetlerine paralel olarak hayatının son beş yılında (1928-1932) Kahire’nin yıllık salonlarında gerçekleşen sergilere (“Arev”, 24 Aralık 1932 sayısı, sayfa 3) katıldı.

O dönemde Mısır’ın en önemli “kültürel etkinliği” olan Kahire’nin bu salonları, her yıl Güzel Sanatlar Sevenler Derneği tarafından düzenleniyordu.

Bu katılımlar sayesinde, yeni kurulan Kahire Modern Sanat Müzesi (8 Şubat 1931’de kurulan) Bardizbanyan’ın dört eserini koleksiyonuna katmıştır. Bu eserler müzenin 1935 yılında yayımlanan ilk kataloğunda yer almıştır.

Türkiye’de kırsal manzara, Tuval üzerine yağlıboya, 32 X 44,5 cm. Kredyan koleksiyonu, Kahire

Bugün Bardizbanyan, yalnızca Mısır topraklarında yaklaşık dokuz yıl yaşadığı ve sanatını uzun yıllar geliştiremediği için ikincil öneme sahip bir Armeno-Mısır sanatçısı olarak kabul ediliyor. Ayrıca ölümcül hastalığı, onu Mısır yaşamına entegre olmaktan alıkoydu. Sanatında Mısır temalarına rastlamıyoruz ve eserlerinin çoğu İstanbul veya Türkiye coğrafyası manzaraları sahneleriydi. Kullandığı renk paletindeki azur mavisi ve insan tabloları Kütahya Ermenilerini anımsatıyor. Acaba bu resimler Türkiye’de yapılmış ve 1932’de onunla birlikte Mısır’a getirilmiş eserler mi, yoksa daha önce Türkiye’de çizilen eskizlerden sonra Mısır’da mı yapılmış işlerdi? Ancak gördüğümüz az sayıdaki eser, onun yetenekli olduğuna inanmanın kanıtı olan göreceli bir özgünlük gösteriyor.

Onnig Avedissyan şöyle diyor: Bardizbanyan’ın acımasız hastalığına rağmen, resimleri hayatının sonuna kadar karakteristik parlaklığını korudu. Fırça çalışmaları gergindi ve bazen abartma tutkunuydu. Resimleri yeterince organize edilmiş sanat eserleridir.

Çarşıda aş evi, Tuval üzerine yağlıboya, 110×145 cm. Ermenistan Ulusal Galerisi

Bardizbanyan’ın hastalığı, sanatçıyı 17 Aralık 1932’de 45 yaşında Kahire’de yendi. Eserlerinden bazıları Ermenistan Ulusal Galerisinde sergileniyor.

Balık avı, Tuval üzerine yağlıboya, 108×144 cm. Ermenistan Ulusal Galerisi

Kaynaklar

Soviet Armenian Encyclopedia

National Gallery of Armenia, (Պարտիզպանյան Պարույր)

Armenian General Benevolent Union, Egypt.