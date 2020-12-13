Hadrut’ta görüşmeler – Ermenistan Kamu Radyosu

Dün gece geç saatlerde Hadrut bölgesinde Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan ordusu arasında durumu çözmek ve eski pozisyonlarına döndürmek için görüşmeler sürüyor. Durumdaki diğer gelişmeler hakkında ek bilgi sağlanacaktır.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bu konuda bilgi verir.

“12 Aralık’ta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 9 Kasım’da imzalanan üçlü bildirgeye aykırı olarak ağır toplar dahil ilave personel ve askeri teçhizat biriktiren birimleri, Artsakh Cumhuriyeti’nin Hadrut bölgesindeki Hin Tağer ve Khtsaberd köylerine saldırı başlattı.”

Birkaç saatlik savaşın bir sonucu olarak, düşman Hin Tağer köyüne girmeyi ve ayrıca Khtsaberd köyüne yaklaşmayı başardı. Azeri provokasyonu neticesinde düşmanlıkların yeniden başlaması sonucunda Ermeni tarafı altı yaralı, düşman zayiat vermiş ve yaralanmıştır.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin yürüttüğü provokasyonu şiddetle kınamaktadır. Mevcut durumun Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan açıklamanın temel talebiyle hiçbir ilgisi yoktur.

Azerbaycan tarafının eylemleri, Artsakh’ta konuşlanmış Rus barışı koruma birliğinin önderliğinde derhal tartışma konusu oldu.

Rusya Federasyonu’nda çalışma ziyareti için bulunan Ermenistan Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyan da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoigu ile yaptığı görüşmede bu konuyu ele aldı.

Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan ordusu arasında geçen gece olduğu gibi şu anda da Hadrut bölgesinde durumu çözmek ve eski saflarına döndürmek için görüşmelerin sürdüğünü de eklemek gerekir. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Durumdaki diğer gelişmeler hakkında ek bilgiler sağlanacaktır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu