Erdoğan’ın okuduğu şiir Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de okuduğu şiire İran’dan gelen tepkiler üzerine Türkiye’nin Tebriz Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, gösteri düzenledi.

Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz’de “Gazi Azerbaycan Hamaney’den ayrılmaz”, “Erdoğan-İsrail ilişkileriniz mübarek olsun” ve “Türk-Fars-Azeri İmam Hüseyin Askeri” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Polisin uyarısı üzerine kalabalık dağıldı ve gösteri olaysız sona erdi.

Erdoğan, Azerbaycan’a yaptığı resmi ziyarette “Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır” ifadelerini kullanmış ve türkünün sözlerini okumuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın okuduğu şiir nedeniyle Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs’ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.

Euronews