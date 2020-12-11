Yerevan memnun, Bakü şikâyetçi – Ermenistan Kamu Radyosu

Minsk Grubunun, çözülmemiş tüm sorunların çözümüne yardımcı olacağını umuyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Fransız “Le Monde” gazetesine verdiği röportajda, Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde AGİT Minsk Grubu’nun rolüne önem verdiğini ve gelecekte Eşbaşkanlarla çatışmayla ilgili bir dizi konuyu görüşmeyi planladığını belirtti.

Gelecekte çatışmanın çözümünde Minsk Grubu’nun da rol oynayıp oynayamayacağı sorusuna yanıt veren Ayvazyan, “Azerbaycan, Minsk Grubu’na ve verdiği desteğe eleştiri yağdırıyor.

Ermenistan ise tersine, Minsk Grubu Eşbaşkanlarının bölgede çatışmada kilit bir rol oynamış oldukları ve 20 yıldır nispeten kalıcı bir barışa imkân vermiş olduğu konusunda her zaman ikna olmuştur.

Savaşan taraflar arasında herhangi bir ayrımcı gücün olmamış olduğunu hatırlatmak isterim”,- diye belirtmiştir.

Bakan, üç Minsk Grubu Eşbaşkanının yakın gelecekte Dağlık Karabağ’ı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi ve Ermeni tarafının, çözülmemiş tüm sorunların çözümüne yardımcı olacaklarını umduğunu belirtti.

Tutuklu değişimine gelince, Ermeni tarafının “hepsi, hepsine karşı” ilkesiyle, ön listeler hazırladığını söyledi.

“Azerbaycan’ın, Ermeni tutsakların gerçek sayısını bildirmediğinden dolayı, aslında sayılarının çok daha yüksek olduğundan şüphelerimiz olduğundan, size kesin rakamları sunmayacağım.

Ancak tutsakların insanlık dışı muamele gördüğüne dair kanıtlar olduğu için bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor”,- dedi Bakan.

Ermenistan’ın, tutsakların hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlamak için ortaklarıyla, özellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, sorunun 9 Kasım’da varılan anlaşmada tutuklu değişiminin son tarihinin belirtilmemesi olduğunu ve bu durumun Bakü tarafından kullanıldığını kaydetti.

Ayvazyan’a göre Bakü bu şekilde Ermenistan’daki iç siyasi durumu etkilemeye çalışıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu