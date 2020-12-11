MARDİROS BALAYAN (1891-1957)

İra Tzourou

Mardiros Sarkis Balayan, 1 Mart 1891’de Arapgir’in (günümüzde Kemaliye) 20 km güney batısında bulunan Sağmıga (günümüzde Boğazlı) köyünde doğdu.1905 senesine kadar ailesi ile yaşadığı köyden babasının siyasi faaliyetlerinin tehlikeli olması nedeni ile ayrıldılar. Babası Sarkis Balayan, Osmanlı despotik yönetimine karşı 1887 yılında kurulan Sosyal Demokrat Hınçak Partisi faal üyesiydi.

Sağmıga köyünden bir panorama (Kaynak: Antranig Poladyan, Ermeni Arapgir Tarihi, New York, 1969).

Mardiros Balayan Mısır’da eğitimini 1854 yılında Garabed Ağa Kalousd tarafından kurulan Kalusdyan Ermeni Okulu’nda tamamladı.

Genç yaşta Kahire’de Ermeni bir mimarın ofisinde eğitim aldı ve çalıştı. 1 Şubat 1913’te, haritaların çiziminden ve posta pullarının tasarımından sorumlu bir devlet kurumu olan Giza’daki Mısır Harita Dairesi’nde (Survey Department of Egypt at Giza) teknik ressam olarak çalıştı.

Bu arada, yetenekli bir hattat olarak uzun yıllar Kahire’deki üç Ermeni okulunda öğretmenlik yaptı. Kalusdyan (1919-1936), Nubaryan (1924-1936) ve Berberyan (1924-1933).

24 Ekim 1957’de vefat eden Mardiros Balayan, Dadyan Hovhannes Amira (1798-1869) Illustrated World Atlas eserini reklendirmiştir. Arapgir’den başlayan ve Kahire’de noktalanan kısa bir öz geçmiş bırakan ressam, çizdiği haritaları ile günümüze kadar gündemde kalmıştır.

Kaynaklar

Armenian International Magazine | Word & Image – July 1999

Armenian General Benevolent Union,Kahire

Ermeni ve Rum Kültür Varlıklarıyla Kayseri HDV yayınları