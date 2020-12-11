Gomidas sahnede yaşasın

Kurulduğundan bu yana 8 yıllık süreçte 6 farklı prodüksiyonla yüzlerce kez seyirciyle buluşan Yolcu Tiyatro, yeni projesi Gomidas’ı sahneliyor. Bugüne dek hiçbir kuruluş ve şahıstan maddi destek almayan tiyatro, pandemi koşullarından dolayı sınırlı sayıda seyirci kapasitesiyle kilisede ve özel bir tasarımla Gomidas adlı oyununu sahneliyor. Sosyal mesafe sebebiyle boş bırakılacak koltuklar, hatıra bileti ve kişiye özel tasarımlarla destekçileriyle buluşacak. Gomidas oyununun izleyici ile buluşması ve sahnede kalmaya devam etmesi için tiyatroseverlerin desteğini bekliyor.

29-30-31 Ocak tarihli oyunların biletleri ve isme özel Gomidas Hatıra Setleri Cumartesi 13:00 itibariyle mobilet.com üzerinden seyircileriyle ve destekçileriyle buluşuyor.

Yolcu Tiyatro’nun yeni projesi Gomidas 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde 27 Kasım’da dünya prömiyerini yapmıştı. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed eserleri seslendirerek Gomidas karakterine can veren Fehmi Karaarslan’a eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.

Gomidas Kimdir?

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip. Hem Anadolu’yu hem “Müzik Kutusu” dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

https://www.birgun.net/haber/gomidas-sahnede-yasasin-326239