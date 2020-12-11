En perspektifli bağlantı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova tarafından, bir brifing sırasında, Artsakh ihtilafıyla ilgili kabul edilen üçlü açıklamaya atıfta bulunarak belirtildiğine göre Moskova, en perspektifli olanın, demiryolu iletişiminin yeniden düzenlenmesi olduğunu düşünmektedir.

Bu amaçla, Rus uzmanların katılımıyla Nahçıvan sınırındaki alanlarda bir ön çalışma yapıldı.

“Ekonomik bağların engellenmesi, yeni iletişim araçlarının kurulması uzun bir süreçtir, birçok profil yapısını içermelidir ve ana sorunlar, bildiğimiz kadarıyla çatışma sonrası sorunlara yanıt vermek için özel mekanizmalar geliştirmiş olan Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileri tarafından çözülecektir”, – dedi Zakharova.

Rus uzmanların desteğiyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin sınır kesimleri, demiryolu altyapısı ve Ermenistan sınır hatlarıyla ilgili ön çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Bu anlamda, bugün en perspektifli olanın, demiryolu iletişiminin yeniden düzenlenmesidir.

Zakharova, 9 Kasım üçlü anlaşmasının 9. maddesine göre, bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım iletişimlerinin engellerinin kaldırıldığını hatırlattı.

Ermenistan aynı zamanda vatandaşların, araçların ve yüklerin her iki yönde kesintisiz hareketini sağlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantılarının güvenliğini garanti etmektedir.

Ulaşım iletişiminin kontrolü, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’nin sınır hizmetleri organları tarafından yürütülecektir. Ayrıca Nahçıvan’ı Azerbaycan’ın ana topraklarına bağlayan yeni ulaşım iletişimlerinin inşa edilmesi kararlaştırıldı.

C, demiryolu iletişiminin yeniden düzenlenmesidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova tarafından, bir brifing sırasında, Artsakh ihtilafıyla ilgili kabul edilen üçlü açıklamaya atıfta bulunarak belirtildiğine göre Moskova, en perspektifli olanın, demiryolu iletişiminin yeniden düzenlenmesi olduğunu düşünmektedir.

Bu amaçla, Rus uzmanların katılımıyla Nahçıvan sınırındaki alanlarda bir ön çalışma yapıldı.

“Ekonomik bağların engellenmesi, yeni iletişim araçlarının kurulması uzun bir süreçtir, birçok profil yapısını içermelidir ve ana sorunlar, bildiğimiz kadarıyla çatışma sonrası sorunlara yanıt vermek için özel mekanizmalar geliştirmiş olan Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileri tarafından çözülecektir”, – dedi Zakharova.

Rus uzmanların desteğiyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin sınır kesimleri, demiryolu altyapısı ve Ermenistan sınır hatlarıyla ilgili ön çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Bu anlamda, bugün en perspektifli olanın, demiryolu iletişiminin yeniden düzenlenmesidir.

Zakharova, 9 Kasım üçlü anlaşmasının 9. maddesine göre, bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım iletişimlerinin engellerinin kaldırıldığını hatırlattı.

Ermenistan aynı zamanda vatandaşların, araçların ve yüklerin her iki yönde kesintisiz hareketini sağlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantılarının güvenliğini garanti etmektedir.

Ulaşım iletişiminin kontrolü, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’nin sınır hizmetleri organları tarafından yürütülecektir.

Ayrıca Nahçıvan’ı Azerbaycan’ın ana topraklarına bağlayan yeni ulaşım iletişimlerinin inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu