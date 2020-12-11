Dünyanın farklı yerlerinden 150 bilim insanı Karabağ’daki anıtların korunması için Vatikan Devlet Sekreterliği’ne başvurdu

Dünyanın farklı ülkelerini temsil eden bilim kuruluşlarında görevli olan yaklaşık 150 bilim insanı Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Ermeni kültürel mirasının korunması adına Vatikan Devlet Sekreterliği’ne kendi imzalarıyla bir dilekçe sundular.

Bununla ilgili Ermenistan’daki el yazmaları müzesi Matenadaran kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulundu.

Bilim insanları yazdıkları dilekçede Karabağ’da yaşanan hümaniter krizin yanında bölgedeki Ermeni-Hristiyan zengin kültürel mirasının da tehlikede olduğunu ifade edildi.

Son dönemlerde Azerbaycan Hükümeti tarafından sistematik bir şekilde Ermeni anıtlarının yok edilmesini de kanıtlayan birçok delil ileri sürüldu.

Bilim insanları Roma Papası’nın otoritesi sayesinde ve uluslararası örgütlerin devreye girmesiyle tarihi Ermenistan topraklarında bulunan ve dünya mirasının bir parçası olan Ermeni kültürel mirasının kurtarılması konusunda ümitli olduklarını belirttiler.

ERMENİ HABER AJANSI