Yunan vekillerden Merkel’e mektup: Türkiye bize savaş açacak, teslimatları engelleyin

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 53 Yunan ve Alman vekil, Çarşamba günü Alman Şansölye Merkel’e gönderdikleri gönderdiği ortak mektupta, Türkiye’nin Yunanistan’a savaş ilan edeceğini öne sürerek, Almanya’dan satın alınan denizaltıların teslimatının derhal askıya alınmasını talep etti.

AB liderleri arasında, 10 Aralık’ta gerçekleştirilen ve Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda tırmanan gerginlik ile Doğu Akdeniz’deki son durumun görüşüldüğü Avrupa Konseyi toplantısından hemen önce Merkel’e ulaştırılan mektupta, “Doğu Akdeniz’e kıyısı olan AB’ye üye devletler, Türkiye’nin askeri harekat tehditlerinden son derece endişeli ve Türkiye’nin bu çatışmada Almanya’da üretilen denizaltıları kullanmasından korkuyorlar” ifadeleri yer aldı.

Mektupta, Alman menşeili denizaltıların Türkiye’ye satışının derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

YEŞİLLER’DEN DESTEK

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) egemenlik haklarını ihlal ettiğinin öne sürüldüğü mektupta, denizaltıların, aksam ve yedek parçalarının büyük ölçüde Alman “Thyssen Krupp Deniz Sistemleri” tarafından üretildiği ve montajlarının da Türkiye’de yapıldığının belirtildi.

Mektup, Alman Yeşiller Partisinin parlamento üyesi Hannah Neumann ve Yunan EPP Milletvekili Maria Spyraki’nin girişimleriyle yazıldı.

DOĞU AKDENİZ’DE NELER OLUYOR?

İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Lübnan, Suriye ve Libya son dönemde Akdeniz’in doğusunda gerçekleştirdikleri enerji merkezli faaliyetlerle tansiyonun yükselmesine neden olacak adımlar atarken Türkiye, uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak amacıyla önlemler alıyor.

Bölge ülkelerinin, uluslararası enerji şirketleriyle ortak yürüttükleri hidrokarbon arama faaliyetleri aracılığıyla Türkiye’nin ve KKTC’nin haklı barışçıl taleplerine olumsuz yaklaşım sergilemeleri Türkiye’nin sahaya inerek haklarına ve çıkarlarına sahip çıkmak için Türkiye Petrolleri’ne (TP) ait arama ve sondaj gemileriyle bölgede etkinliğini artırmasına neden oluyor.

Türkiye bölge ülkelerinden gelebilecek kışkırtıcı müdahalelere engel olabilmek adına bu gemilere eşlik etmeleri için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deniz unsurlarını da harekete geçiriyor.

Cumhuriyet Gazetesi