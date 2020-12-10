Uluslararası Af Örgütü: Karabağ’daki savaş suçları acilen soruşturulmalı

Uluslararası Af Örgütü, Karabağ Savaşı sırasında ve sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan askerlerinin esirlere yönelik zulmünü gösteren videoların gerçekliğini doğrulayan bir rapor yayınladı.

Savaş sırasında ve sonrasında esir askerlere uygulanan işkenceleri gösteren çok sayıda video yayınlandı.

Af Örgütü, 10 Aralık tarihli raporuyla, 12’si Ermenistan, 10’u Azerbaycan güçleri tarafından işlenen suçları gösteren toplam 22 videoyu doğruladı.

Af Örgütü tarafından doğrulanan videolar arasında yargısız infazlar, savaş esirlerine ve diğer tutsaklara kötü muamele ve düşman askerlerinin cesetlerini aşağılama yer alıyor.

Raporun doğrudan doğruladığı cinayet vakaları, iki esirin canlı iken Azerbaycan güçlerince başlarının kesmesi ve bir Ermeni askerinin bir Azerbaycan askerinin boğazına bıçakla saldırması.

Diğer videolar, ölenlerin ve esirlerin bedenlerine kötü muamele yapılmasıyla ilgili.

Raporda, “Birkaç videoda, Ermeni askerlerinin ölü bir Azerbaycan askerinin kulağını kestiği, ölü bir Azerbaycan askerini sürüklediği ve ölü bir Azerbaycan askerinin cesedinin üzerinde durduğu görülüyor. Diğer videolarda, Azerbaycan askerleri gözleri bağlı Ermeni tutsakları tekmeliyor, dövüyor ve onları kendi hükümetlerine karşı açıklamalar yapmaya zorluyor” deniyor.

Rapora göre, Af Örgütü Kriz Kanıtı Laboratuvarı videoların gerçekliğini doğrulamak için dijital doğrulama teknikleri kullandı. Raporda, “Uluslararası Af Örgütü’nün soruşturması, görüntülerin gerçek olduğunu doğruladı ve videolar üzerinde yapılan teknik testler, dosyaların değiştirilmediğini gösteriyor” deniyor. Raporda “Yaralanmaların ayrıntıları ayrıca bir adli tıp patoloğu tarafından bağımsız olarak doğrulandı” deniyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün raporu,”Savaş esirlerinin her zaman, özellikle şiddet veya sindirme eylemlerine ve hakarete karşı korunması gerektiğini” belirten Üçüncü Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunuyor.

Bu arada, cesetlerin, savaş esirlerinin ve sivil esirlerin değişimi henüz tam olarak gerçekleşmedi. Çatışmaya son veren 10 Kasım anlaşması, cesetlerin ve savaş esirlerinin değişimini şart koşuyordu.

Son olarak 9 Kasım’da Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan üç Ermeni tutsağın ‘Rus tarafının arabuluculuğuyla” iade edildiğini söyledi.

Agos