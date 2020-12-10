Özdemir: Amedspor’a yapılanlar ırkçılık değil mi?

Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’nun, Paris Saint-Germain maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tepki topladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise ırkçı söylemleri hatırlatarak, “Hadi gelin spordan da konuşalım. Amedspor deplasmana gittiğinde futbolcularını dövmek ırkçılık değil mi? Webo meselesi biraz bunları konuşmamız için çok iyi vesile oldu” dedi.

DUVAR – Paris Saint-Germain – Başakşehir arasında salı günün oynanan maçın henüz başında, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kaldı. Başakşehir sahadan çekilirken, ırkçılık da yeniden tüm dünyada gündem oldu.

Türkiye’de tüm kesimler ve partiler ırkçılık karşıtı açıklamalar yaptı. Başta hükümet ortakları olmak üzere Türkiye’de ırkçılık olmadığı öne sürüldü. Gazeteci Cüneyt Özdemir ise Youtube kanalındaki programında, bunun iki yüzlü bir söylem olduğunu vurgularak, şu soruları yöneltti:

Bu Webo olayına nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Çok hayırlı bir olay oldu çünkü ilk defa böyle somut bir olayda ırkçılığı konuşmaya başladık. Ve de ırkçılığa karşı hepimiz birleştik. Ne kadar güzel. Evet bizde siyahilere karşı ırkçılık yok, peki çingenelere karşı ırkçı tavır, ön yargı, üstten bakış yok mu? Daha bir ay olmadı, Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında patrikhanenin etrafında Ermeni vatandaşlarımızı taciz edenler kimlerdi? Bu ırkçılık değil mi? Boşnak kardeşlerimize edilen laflar ırkçılık değil mi? Amedspor deplasmana gittiğinde futbolcularını dövmek ırkçılık değil mi? Bu ülkenin anamuhalefet lideri bile kürsülerden Alevi olarak tanımlanmadı mı? Alevi vatandaşlarımız hakkında onlarca, yüzlerce aşağılayıcı, küçümseyici, önyargılı, fıkra, deyim, deyiş yok mu?

IRKÇILIĞA HEP BERABER KARŞI ÇIKALIM

Çok güzel, ırkçılığa hep beraber karşı çıkalım. Webo meselesini biraz böyle okuyalım. ‘Bunlar Kürt’, bu ırkçılık değil mi? Webo’ya sahip çıkan benim beyaz Türk kardeşim. ‘Afedersin Ermeni’ deyince ırkçılık olmuyor mu?

Irkçılık karşıtlığı part time olmaz! Ya hep ya hiç!https://t.co/T9wi0gRhIP pic.twitter.com/ToYuieSCzu — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) December 9, 2020

Ankaragücü maçında yöneticilerimizi döven ve merdiven boşluklarından atanları UNUTMADIK #Notoracism pic.twitter.com/wq19V9VK1T — AMED SK (@AmedsporSK) December 9, 2020

Hepimiz Webo’yuz hepimiz Ermeniyiz hepimiz Aleviyiz hepimiz hepimiz Kürdüz hepimiz Çingeneyiz hepimiz Boşnağız… O yüzden Webo meselesi çok önemli bir gösterge. Neyi gördük, ‘Türk insanı, Türk halkı ırkçılığa karşı’. Her türlü ırkçılığa karşı olmalıyız ama. Umarım vesile olur Webo meselesi.”

(HABER MERKEZİ)

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