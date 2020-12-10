Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro: Çevreciler çok dinamik

Paris Anlaşması’nın kabul edilişinin beşinci yıldönümü sebebiyle, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezi, “ortak seferberliğimiz” konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

İpek Özbey

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ve Paris’ten gelen çevre konularında yetkili Büyükelçi Yann Wehrling’nin katıldığı toplantıda Wehrling, 2021 yılında Birleşik Krallık’ta düzenlenecek COP 26 İklim Zirvesi ve yine 2021 yılında Çin’de gerçekleştirilmesi öngörülen COP 15 Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Özellikle çok güçlü uluslararası bir seferberliğin gerekliliği üzerinde ısrarcı olan Wehrling, “İklim konusunun ivediliği devam ediyor ve bizler çabalarımızı sürdürmeliyiz. Konunun zorlukları, küresel bir işbirliğini zorunlu kılıyor ve çok yönlü yaklaşım bunu başarmanın tek yolu” dedi.

Fransız Büyükelçi Hervé Magro, Türkiye’deki çevrecilerin çok dinamik olduğunu belirtirken konuşmacılardan Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Zeynep Zaimoğlu’nun 2020 tarihli bir anket çalışmasına dayanarak verdiği bilgiler dikkat çekiciydi. Bu ankete göre, Türkiye’de yaşayan her 10 kişiden 7’si iklim değişikliğiyle ilgili endişeli. Gıda türlerinin üretiminde zorlanacağımız, çevrenin kötüleşmesinin sağlıkla ilgili daha ciddi sonuçları olacağı günlerin uzak olmadığına vurgu yapılan toplantının sonunda Patrik I. Bartholomeos’un video mesajı da yayımlandı.

Bartholomeos mesajında, “Dünyamız hakkında ister büyük ister küçük olsun, doğal çevrenin her bir unsurunun evren ve hayatımız için bir anlamı olduğuna dair, müteşekkir, mütevazı ve dayanışma kültürünü içselleştiren manevi bir yaklaşım edinmeliyiz. Tanrı karşısında her bir canlıya ve fiziki yaratılışa sevgi ve şefkatle yaklaşma sorumluluğumuz bulunmaktadır. Gelecek nesiller için sağlıklı ve mutlu bir ortamı sadece bu şekilde tesis edebiliriz. Aksi takdirde ölümcül günahlar olan doymak bilmez hırslarımız bizleri, felakete ve ölüme sürükleyecektir” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi