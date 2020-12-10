Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan Ermeni esirlerinin gerçek sayısını söylemiyor

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan Yerevan ABD Büyükelçisi Lynne Tracy ile görüşme sırasında Azerbaycan’ın Ermenilere karşı gerçekleştirdiği barbarlık ve işkence eylemlerini ortaya çıkaran kanıtlar sundu.

Aynı zamanda Tatoyan Azerbaycan’ın Ermeni esirlerinin gerçek sayısını yayınlamadığını ve gizlediğini ifade etti.

Bu görüşmeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Ermenistan temsilcisi Yeğişe Kirakosyan, avukatlar Artak Zeynalyan ve Siranuş Sahakyan da katılıyordu.

Ermenistan Ombudsmanı esirlerin takası sürecinin Azerbaycan tarafından hem savaş döneminde, hem de ateşkesten sonra kasten ertelendiğini dile getirerek Ermeni toplumunun duygularıyla oynadıklarını vurguladı.

ABD Büyükelçisi Lynne Tracy esirlere yönelik onurlu davranış ve onların güvenli bir şekilde geri dönüşü kendi ülkesi için bir öncelik olduğunu belirterek esirlere karşı şiddet uygulanaların mutlaka cezalandırılması gerektiğini de savundu.

ERMENİ HABER AJANSI