“Muhalefete yönelik dinleme sapıklıktır”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Partimizde bulunan böcekleri, suç duyurusuna konu olmak üzere savcılığa sunacağız. Buna yönelik iktidardan da ve Soylu’dan cevap gelmedi. Bu ‘biz dinledik’ demektir” diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beştaş, konuşmasına Şampiyonlar Ligi kapsamında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain ile Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webó’ya yönelik ırkçı saldırıyı kınayarak başladı ve şöyle devam etti:

“Webó’ya yapılan ırkçı saldırıya karşı çıkarken evin içinde, Türkiye’de meydana gelen ırkçı saldırıları da görmezden gelmeyin.

“Ermenilere, Süryanilere, Kürtlere toplumun farklı kesimlerinin dillerine ve inançlarına yönelik ırkçı saldırılar, nefret dili aralıksız bir şekilde devam ediyor.

“Buna karşı sesini çıkarmayanları, bunu besleyenleri biliyoruz. Bizzat iktidar ve küçük ortağının eliyle ırkçı saldırılar, bırakalım kınamayı, destekleniyor.

“Gar Katliamı anması vesilesiyle Konya’da ıslıklarla yapılan protesto ve ırkçılığı unutmadık. Amedspor’a aralıksız devam eden ırkçı saldırıları unutmadık.”

“Soylu, cevap vermedi”

HDP İstanbul İl Binası’nda dinleme cihazları bulunduğunu hatırlatan Beştaş, Türkiye’deki önemli meselelerden birinin siyasi partilerin dinlenmesi olduğunu söyledi:

“Bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçenlerde bir açıklama yaptı.

“Kendi cümleleriyle söylüyorum, ana muhalefete yönelik yapmıştı. ‘Siyasi partilerin genel başkanlarını dinlemek devlet sapıklığıdır’ demişti.

“Aslında Soylu işin adını koymuş. Muhalefete yönelik dinleme işlemi sapıklıktır, doğru. Ahlak dışıdır, kabul edilemez bir tutumdur.

“Ama Soylu bunu söylerken partimizde böcekler çıktığını unutmuş olacak herhalde.

“Böcekler somut delil”

“Böcekleri, suç duyurusuna konu olmak üzere savcılığa sunacağız. Çünkü onlar somut delil. Buna yönelik iktidardan da ve Soylu’dan cevap gelmedi.

“Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin dinlenmesine cevap bile vermedi. Bu kabuldür, bu ikrardır. Bu ‘biz dinledik’ demektir.

“Bizi dinlemeleri yeni değil. Geçmişten beri parti binalarımızın dinlendiğini biliyoruz.

“Yüzünüze vurduklarımız yetmedi mi, bir de gizlice dinlemek istiyorsunuz?

“Ne dediğimizi merak ediyorsanız, neden bizi susturmak istiyorsunuz?

“Bir yandan da susturmak istiyor, basına ambargo uyguluyorlar. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eliyle her türlü HDP suçlaması, ırkçılık serbest ama gelip bizi gizli gizli dinliyorsunuz.

“İçişleri Bakanı başta olmak üzere iktidar sözcülerinden bu dinlemeyi neden yaptıklarına dair bir açıklama bekliyoruz. Sorumlular hakkında varsa bir soruşturma açıklasınlar yoksa neden başlatmadıklarını açıklasınlar.”

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiriyor – CANLI https://t.co/L4zhlM8CIU — HDP (@HDPgenelmerkezi) December 9, 2020

Manşet görseli: HDP Basın

(DŞ)

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