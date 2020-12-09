İsveç’ten “cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik” temalı yeni çocuk İncil’i

Sputnik News’un İsveçli yayın kuruluşu SVT’den aktardığı habere göre, 30 yıldan bu yana çocuklara yönelik çıkarılan yeni İncil’de erkeğin kadından önce yaratıldığına dair bir ifadenin yer almadığı ve Tanrı’dan bahsederken de cinsiyete atıfta bulunan zamirlerin kullanılmadığı belirtildi.

Piskopos Sören Dalevi tarafından yazılan İncil’de, karakterlerin çoğunun beyaz olduğu daha önceki versiyonların aksine karakterler arasında çeşitliliğe dikkat edildiği de kaydedildi.

Dalevi, kilise gazetesi Kyrkotidningen’e verdiği röportajda, “Mümkün olduğunca cinsiyetsiz bir Tanrı’dan bahsettim. Ama bazı yerlerde, Tanrı’yı eril ya da dişil zamirlerle tanımlamamış olsaydım İsveççe açısından gerçekten kötü olurdu ama bunlar çok az yerde ve tamamen dilsel nedenlerle oldu. Bunu gereksiz yere yapmaktan kaçındım” ifadelerini kullandı.

İncil’in illüstrasyonlarını hazırlayan Marcus-Gunnar Petterson da “Havva’nın şu ya da bu şekilde olduğunu cinsel olarak söylememeye dikkat ettik. Adem ve Havva birlikte, biz onları eşit sayıyoruz. Havva’yı günahkar yapmıyoruz, aslında birlikte yaptıkları bir şey. Yeni İncil’de farklı bir şekilde yaptığımız da bu” diye konuştu.

Piskopos Dalevi İngilizceden yapılan alışılagelmiş çevirilerin aksine Yunanca ve İbraniceden metinleri çevirdiği için yazarlar getirdikleri yeni yorumun aslında orijinaline daha yakın olduğunu savundu.

Yeni çocuk İncil’i İsveç Kilisesi tarafından desteklenirken, Başpiskopos Antje Jackelén tarafından da “yılın Noel hediyesi” sözleriyle övüldü.

300 sayfalık kitap, halkın sevdiği ilahiler ve dualarla birlikte İncil’den yaklaşık 300 illüstrasyon ve 43 hikaye içeriyor. Çalışmada, söz konusu hikayelerin İsveç gerçekliğini tasvir edecek şekilde uyarlandığı belirtiliyor.

5 milyonu aşkın üyesiyle Avrupa’nın en büyük Luteryen ekolü olan ve bir zamanlar bir devlet kilisesi olarak anılan İsveç Kilisesi, toplumsal meselelerde epey liberal bir tavır takınıyor; feminizmi, cinsel azınlıkları ve göçmenleri desteklemesiyle tanınıyor.

Independent Türkçe, Sputnik

Independent Turkce