Ermenistan eski Cumhurbaşkanı ile Lukaşenko arasında gerçekleşen gizli Karabağ konuşması ortaya çıktı

Ermenistan sosyal medya ve haber sitelerinde Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko arasında kapalı bir görüşmenin ses kayıdı yayıldı.

Bu görüşme sırasında iki lider Karabağ meselesini tartışıyordu.

Lukaşenko Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in teklifini aktarıp 7 rayonu karşılığında Sarkisian’a 5 milyar dolar vereceğini bildiriyor.

Serj Sarkisian ise “Ben ona 6 milyar dolar veririm o 7 rayondan vazgeçsin” cevabını veriyor.

İşte o konuşmanın orijinal (Rusça) ses kayıdı aşağıda:



ERMENİ HABER AJANSI