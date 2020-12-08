Son Dakika: Azerbaycan Bayraktar TB2 SİHA’ları zafer kutlamalarında sergileyecek

Gelen bir son dakika haberine göre; Ermenistan tarafından yıllardır işgal altında olan topraklarını SİHA’ları da kullanarak geri alan Azerbaycan, perşembe günü gerçekleşecek zafer kutlamalarında Bayraktar TB2 SİHA’ları sergileyecek.

SİHA’LAR SERGİLENECEK

Bakü’de sokaklar kutlamalara hazırlanırken zafer gününde sergilenecek askeri teçhizat da gözden geçiriliyor. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Bayraktar TB2 SİHA’lar Azerbaycan kutlamalarında sergilenmek üzere TIR’lara yüklendi.

Bakü’ye giden Türk komandosu da zafer yürüyüşü öncesinde prova yapmıştı.

İHA VE SİHA’LARIN ROLÜ NE OLDU, AZERBAYCAN’A NASIL AVANTAJ SAĞLADI?

Uzmanlar, Dağlık Karabağ’ın, İHA ve SİHA’ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye’nin ürettiği İHA’lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin ürettiği SİHA’lar sayesinde “değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini” söyledi. Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise “Yeterince var” yanıtını verdi ve kesin bir sayı belirtmedi.

Türkiye SİHA’larıyla adından söz ettiriyor. Dünya basınına sık sık konu olan Türk SİHA filosu, gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor.

BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SATCOM entegreli Bayraktar TB2’nin test uçuşundan görüntüler paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, “Test ve eğitim için havalanan Bayraktar TB2/S SİHA ile kol uçuşunda…” ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından yapılan paylaşımı alıntılayarak, “Arkadaşlar Bayraktar TB2/S SİHA’mızı eğitim uçuşunda yalnız bırakmamışlar, sağolsunlar. Semalarımızda Hür ve Özgür…” ifadelerini kullandı.

Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Her alanda yerli ve milli olarak geliştirilen ürünler dışa bağımlılığı azaltırken içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların alınmasında büyük katkı sağladı.

Türkiye’nin milli sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor.

Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye ve Libya’da kasırga gibi esmesinin ardından Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan’a diz çöktürmesi, dünya devinin dikkatini çekti.

Bayraktar TB2’ler Ermenistan’ın kullandığı Rus Pantsir hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ’da yok etti. Amerikan Washington Post gazetesinin ‘Türkiye’nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor’ başlıklı haberinin ardından Avrupa’dan da övgüler yükseldi.

ABD’li yayın devi Bloomberg’deki yazı ise bir kez daha dünyanın dikkatini SİHA’lara çekti. Leonerd Berschitsky imzalı yazı, Türkiye’nin başı çektiği İHA ve SİHA teknolojisinin şu anda oynadığı rolü ve geleceği nasıl değiştireceğini gözler önüne seriyor. Yazıda şunlar kaydedildi:

“Dağlık Karabağ’da bu sonbaharda, aynı insansız hava aracı Ermeni tankları, topları ve yine bazı Rus yapımı uçaksavar teçhizatı üzerinde çok etkili oldu.

Son zamanlarda yaşanan iki çatışmanın – Libya ve Dağlık Karabağ’daki – büyük kahramanı insan bile değil. Bayraktar TB2 olarak adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın baş teknik sorumlusu olarak görev yaptığı bir Türk şirketi Baykar tarafından yapılan insansız hava aracı (İHA) veya silahlı insansız hava aracı (SİHA).

Geçen yıl Libya’da TB2, Rus uçaksavar sistemi Pantsir’e karşı başarı elde etti ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Fayez al-Sarraj hükümetine, Pantsir’lerle silahlanan General Halife Hafter’in saldırısına karşı Trablus’u tutmasında yardım etti .

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Milliyet Gazetesi