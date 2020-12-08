Ermenistan’da Paşinyan’a karşı sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Ermenistan’da 27 Eylül’den 9 Kasım’a kadar süren Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından bazı bölgelerin Azerbaycan’a devredilmesi nedeniyle Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep eden protesto eylemleri yeniden başladı.

başlayan eylemlerde polis, caddeleri trafiğe kapatan göstericilere müdahale ederek birçoğunu gözaltına aldı.

Erivan metro istasyonlarından birinde çalışmalar, protestocuların trenlerin hareket etmesine izin vermemesi nedeniyle durdu.

Ermeni basınının aktardığına göre, ülkenin Ararat ve Şirak bölgelerinde göstericiler, bölge yönetimlerinde çalışan personelin binalara girişini engelledi.

Muhalefet partileri, Rusya ve Azerbaycan ile birlikte Dağlık Karabağ’a ilişkin ateşkes anlaşmasına imza atması ve bazı bölgelerin Azerbaycan’a devredilmesi nedeniyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ediyor.

Muhalefetteki Taşnaksutyun partisinin sözcüsü İşhan Sagatelyan, “Paşinyan’a 8 Aralık saat 12:00’ye kadar istifa etmesi için süre verdik, ancak bu gerçekleşmedi. Sürenin dolduğu andan saat 17:00’ye kadar Ermenistan vatandaşlarının sivil itaatsizlik eylemlerine gitme hakkı bulunuyor. Herkesi yasalar çerçevesinde hareket etmeye çağırıyorum” diyerek, polise Paşinyan’ın yasadışı emirlerini yerine getirmemeleri çağrısı yaptı.

5 Aralık’ta başkent Erivan’da, binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterisi düzenleyen muhalefet güçleri, Başbakan Nikola Paşinyan ve ekibine görevi bırakmaları için 8 Aralık saat 12.00’ye kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacaklarını duyurmuştu.

Sputnik Türkiye