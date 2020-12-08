Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor: Ziyaretin detayları belli oldu

İletişim Başkanlığı’nca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9- 10 Aralık’ta Bakü’ye yapacağı resmi ziyaretin detayları açıklandı. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Azerbaycan’ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımların ele alınacağı belirtildi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine 9- 10 Aralık’ta Bakü’ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Ziyaret, ‘Tek Millet iki Devlet’ şiarını temel edinmiş iki ülkenin, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekâtın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kapsamda, Bakü’de 10 Aralık’ta düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne iştirak edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan’ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkânlar değerlendirilecektir. Ziyarette, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlamaya matuf muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir.” T24