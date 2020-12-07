Yolcu Tiyatro “Gomidas” için destek bekliyor

Yolcu Tiyatro, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda seyirci ile “Gomidas” oyununu sahnelemeye devam ediyor. Topluluk özel bir tasarım da gerektiren bu oyun için izleyicilerden destek bekliyor.

Kurulduğundan bu yana 8 yıllık süreçte 6 farklı prodüksiyonla birçok kez seyirciyle buluşan Yolcu Tiyatro, yeni projesi Gomidas’ı sahneliyor.

Topluluk özel bir tasarım gerektiren ve pandemi nedeniyle sınırla sayıda seyirciyle buluşabilen oyunu için bir destek modeli geliştirdi. Topluluktan yapılan açıklama şöyle:

“Bugüne dek hiçbir kuruluş ve şahıstan maddi destek almayan tiyatromuz, pandemi koşullarından dolayı sınırlı sayıda seyirci kapasitesiyle, kilisede ve özel bir tasarımla Gomidas adlı oyununu sahneliyor. Sosyal mesafe sebebiyle boş bırakılacak koltuklar, hatıra bileti ve kişiye özel tasarımlarla destekçileriyle buluşacak. Gomidas oyununun izleyici ile buluşması ve sahnede kalmaya devam etmesi için sizin de desteğinizi bekliyoruz.

29-30-31 Ocak tarihli oyunların biletleri ve isme özel Gomidas Hatıra Setleri 5 Aralık Cumartesi 13:00 itibariyle mobilet.com üzerinden seyircileriyle ve destekçileriyle buluşuyor. Yolcu Tiyatronun yeni projesi Gomidas 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesinde 27 Kasım’da dünya prömiyerini yaptı. 30 Kasım’da Türkçe üst yazıyla Fransızca oynanan oyun seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed eserleri seslendirerek Gomidas karakterine can veren Fehmi Karaarslan’a eşlik ediyor. ”

Agos