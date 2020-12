Koçaryan: Ermenistan savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptı

“News.am” sitesinin haberine göre, Koçaryan, Five TV kanalına Azerbaycan’ın 44 günde Ermenistan’ı yenmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koçaryan, Ermenistan’ın savaştan kaçınabileceğini ancak Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin savaşı kaçınılmaz hale getirmek için her şeyi yaptığını belirtti. Paşinyan yönetiminin tutarsız açıklamalarının Ermeni tarafının istekleri konusunda kafa karışıklığı oluşturduğunu vurgulayan Koçaryan, bu tutumun ise taraflar arasındaki müzakereleri çıkmaza götürdüğü izlenimi oluşturduğunu söyledi. Koçaryan, bu şartlar altında savaşın Ermenistan’ın süreci tıkaması sonucunda çıktığına dair zihinlerde soru işareti bırakmadığını kaydetti. Ermenistan yetkililerinin Azerbaycan’ın Karabağ operasyonunu meşrulaştırdığına dikkati çeken Koçaryan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin varlığının yasal dayanağının halkların kendi kaderini tayin hakkının uygulanması olduğunu belirtti. Koçaryan, “Şimdi, açıklamalarımızı değiştirdik ve sorunun çözümünü devletlerin toprak bütünlüğü düzlemine getirdik. Uluslararası toplumun bu savaşı ve Azerbaycan’ın saldırganlığını toprak bütünlüğünün restorasyonu olarak görmesinin nedeni de budur.” ifadelerini kullandı. Koçaryan, hükümetin kasıtlı olarak bu savaşa gidip gitmediği sorusuna, “Sanırım bu hükümet iktidarda kaldığı sürece bu gerçeği bilmeyeceğiz” cevabını verirken, “Ermenistan başbakanının her iki konuda da doğrudan suçlu” olduğu yorumunu yaptı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan ordusu 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da Kelbecer’den, 1 Aralık’ta ise Laçın’dan çekilmişti. Milliyet Gazetesi