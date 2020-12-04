Şoygu: 30.000’den Fazla Mülteci Karabağ’a Döndü – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rus Barış Kuvvetlerinin Karabağ Bölgesinin Başkenti Stepanakert’e 30 binden fazla tehcir edilenen dönüşünü başardıklarını açıkladı.

Sputnik haber ajansının aktardığı sözlerinde Şoygu; “Barışı koruma görevlilerinin yardımıyla Ermenistan ile Azerbaycan arasında cenazelerin değiş tokuşu devam ettiğine” işaret ederek, “50 hektar arazi ve 17 kilometreden fazla yol temizlendi, binden fazla patlayıcı madde etkisiz hale getirildi ve Lachin Geçidi ve Stepanakert’e giden otoyolun bir bölümü temizlendi ve sivil trafiğe geri döndü” dedi.

Şoygu; Rus barış kuvvetlerinin Karabağ’a girmesinin bölgedeki durumun normalleşmesine imkan verdiğini ve üçlü ateşkes açıklamasının şartlarına uyulduğunu belirtti.

Çeviri: P.M.

SANA