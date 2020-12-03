Hagop Ayvaz’ın ”Cennetim” dediği tiyatro arşivi ziyarete açılıyor

Ayvaz’ın arşivinde, toplumların bir arada yaşama kültürlerindeki yeri ve önemi vurgulanıyor

Türkiye’deki ilk Ermenice tiyatro dergisi olan “Kulis”i 50 yıl boyunca aralıksız yayımlayan tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Ayvaz’ın ‘’Cennetim’’ dediği tiyatro arşivi ziyarete açılıyor.

Kendi çabalarıyla oluşturduğu tiyatro arşivinden yola çıkarak, Türkiye’nin tarihine odaklanan ‘’Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz’’ sergisi 15 Aralık 2020’den 21 Şubat 2021’e kadar İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açılacak.

Ayvaz’ın vefatının ardından Agos gazetesine, ardından Hrant Dink Vakfı’na bağışlanan arşivin sergisi, Hrank Dink Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek. Sergi, 1911-2006 yıllarında yaşamış Ayvaz’ın gençliğinden itibaren topladığı kitaplar, dergiler, belgeler, afişler ve fotoğraflardan oluşan arşivi mercek altına alacak.

Sanatçının “Cennetim” diye nitelediği arşiv, toplumların bir arada yaşama kültürlerindeki yeri ve önemi vurguluyor.

Sergi üç bölümden oluşuyor

Serginin ilk kısmında Hagop Ayvaz’ın figüranlıktan yönetmenliğe, köşe yazarlığından yayıncılığa uzanan yaşamı paralelinde, İstanbul’da Ermenice tiyatro üretimi ve etkinlikleri inceleniyor.

İkinci kısımda Ayvaz’ın 1946-1996 arasında kesintisiz olarak yayımladığı Kulis dergisinin Türkiye sınırlarını aşan etkileri, dönemin sanat ve siyaset gündemi ekseninde, bir zaman çizelgesi eşliğinde ele alınıyor.

Üçüncü kısımda ise Osmanlı ve Türkiye tiyatro tarihinde mihenk taşı olmuş sanatçılar, topluluklar, oyunlar ve mekânlara odaklanılarak izleyicinin Türkiye’nin tiyatro geçmişine yeniden bakmasına olanak sağlanıyor.

T24