Erdoğan: Barış ve istikrar Ermenistan’ın da yararına olacak

Ermenistan istihbarat teşkilatının eski başkanlarından, muhalefetteki Vatan partisinin lideri Artur Vanetsyan , “Paşinyan’ın Başbakan olarak geçirdiği her günün ulusal güvenlik açısından bir tehdit olduğunu” söyledi. Ermenistan’da muhalefet, savaşı kaybedeceği belli olan Erivan’ın daha avantajlı olabileceği erken safhada müzakerelere yanaşmamasını eleştiriyor. Vanetsyan, muhalefetin Paşinyan’ın istifası durumunda Rusya ve Azerbaycan’la imzalanan ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağını da taahhüt etti.

Ermenistan’ın başkent Erivan’da anlaşmaya karşı gösteriler Kasım ayından beri sürüyor

Ermenistan’da Perşembe günü 17 muhalefet partisi ortak bir açıklamayla Vazgen Manukyan’ı başbakanlığa aday göstermişti. 74 yaşındaki Manukyan, Sovyetler Birliği döneminde 1990-1991 yıllarında başbakanlık yapmış, 90’lı yılların başında Karabağ’daki savaş döneminde de savunma bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Erdoğan’dan “yeni fırsatlar” açıklaması

Dağlık Karabağ konusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme geldi. Erdoğan Dağlık Karabağ ihtilafında yeni bir döneme girildiğini belirterek kalıcı barış ve istikrarın tesisinin yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün Ermenistan’ın da dahil olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderleriyle yapılan telefon konferansında Paşinyan’a destek vermiş, Ermenistan Başbakanını, çatışmaları sona erdirmek için “acı verici ama gerekli olan kararları almada gösterdiği kişisel cesaretten” dolayı övmüştü. Paşinyan da Putin’e ateşkes anlaşmasında yaptığı arabulucuktan dolayı teşekkür ederek anlaşma uyarınca bölgeye gönderilen Rus barış gücü askerlerini “bölgedeki barış ve güvenliğin garantörü” diye nitelendirmişti.

Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlayan anlaşma uyarınca 1 Aralık’ta Laçin de Azerbaycan’ın kontrolüne geçti

10 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca Azerbaycan’a geri verilen toprakların devri Salı günü tamamlanmıştı. Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da geri aldığı dört bölgenin yanı sıra Ermeni askerlerinin kontrolündeki üç tampon bölgeyi ele geçirdi. Anlaşmada ayrıca bölgeye yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askerinin gönderilmesi öngörülüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, stratejik önem taşıyan ve Karabağ’ın ikinci büyük kenti olan Şuşa’nın ele geçirildiği 8 Kasım’ı bugün milli zafer bayramı ilan etmişti. Aliyev’in başlangıçta ateşkes anlaşmasının imzalandığı 10 Kasım tarihini düşündüğü, ancak Atatürk’ün ölüm yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle kararını değiştirdiği belirtiliyor.

DW,rtr/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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