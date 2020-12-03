17. asır eseri olan el yazılı Ermenice İncil 93.000 dolara satıldı (foto)

Sotheby’s üzerinden satışa çıkarılan ve 17. asırda yazıldığı tahmin edilen el yazılı Ermenice İncil, yaklaşık 93.000 ABD doları fiyatına satıldı.



Müzayede başında bu nadir eser için önerilen başlangıç fiyatının ise 9-13.000 dolar olduğu öğrenildi.



Ebadı 147×100,sayfa sayısı 197 olan İncil’in, Mezopotamya’daki eski Ermeni Tigranakert (bugün Diyarbakır) şehrinde yazıldığı tahmin ediliyor.



Ermenistan’ın eski el yazmaları müze-enstitüsü Matenadaran, daha önce hayırseverlere ve kültür kuruluşlarına başvurarak, bu eseri satın alıp Matenadaran’a hediye etmelerini rica etmişti.

Kaynak:Ermenihaber.am