Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanı Akar: Türk-Rus Ortak Merkezi’nin inşaatı yapılıyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan’dan oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri heyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmeye Bakan Akar’ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere katıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: TÜRK-RUS ORTAK MERKEZİ’NİN İNŞAATI YAPILIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin, Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak.” dedi.

Akar, Tank paleti fabrikasının mülkiyeti Bakanlığa ait olduğunu belirterek, “Bu konuları siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim.” diye konuştu.

‘ORTAK GÖZLEM MERKEZİNİN İNŞAATI YAPILIYOR’

Bakan Akar, Azerbaycan’ın hem sahada hem masada önemli bir başarı sağladığını ifade etti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video konferans yoluyla mutabakat zaptı imzaladıklarını anımsatan Akar, “Bakan Yardımcımız bunun teknik detaylarını muhatabıyla görüşerek sonuçlandırdı. Mutabakat sağlandı. Bizim oradaki ortak gözlem merkezinin teşekkülü için yazılı olarak bir mani kalmadı. Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler. Bununla birlikte bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizle eğitim, tatbikat konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah bu konularda elimizden gelen neyse kardeşlerimize yapacağız ve sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.

‘ÖNEMLİ OLAN, YERLİ VE MİLLİ OLARAK KARŞILANMASIDIR’

Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Bakan Akar, “Bunu sadece askeri fabrikalar yapacak gibi bir kayıt yok. Burada önemli olan Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının kara, deniz, hava harp araç ve gereçlerinin ve bunların mühimmatının bir bütün halinde ülkemiz tarafından karşılanması, yerli ve milli olarak karşılanmasıdır. Esas olan budur. Buradaki bir fabrikanın sermayesi, ekonomik durumu, ortakları bir tarafa bizim için bunun Türkiye’de üretilmesi esas. Artık dünyada hiçbir şekilde saf, sadece o ülkeye ait bir sermaye olur mu? Var mı böyle bir şey? Yok. Biz dışarıdan sermaye gelsin istemiyor muyuz? Dolayısıyla burada ABD’liler, Avrupalılar, Orta Doğu’dan Katar dahil herkes getiriyor. Biz kimseye muhtaç olmadan kendi harp araç ve silahlarımızı ve bunların mühimmatını yerli ve milli olarak burada yapmaya çalışıyoruz” dedi.

ARİFİYE’DEKİ FABRİKANIN MÜLKİYETİ BAKANLIĞA AİT’

Geçmişte Türkiye’nin ürettiği İHA ve SİHA’ların olmadığını, TSK’nın tank ve toplarının yabancı ülkelerde modernizasyonun yapıldığını hatırlatan Akar, “Bunların ayrıntısının bilinmesi lazım. Ayrıca ‘tank ve palet’ değil, tank paleti fabrikası. Orada tank yapılmıyor, tank paleti yapılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bizzat yaptığı teşebbüslerle tank yapar hale gelmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak çalışıyoruz. Biz de TSK olarak hiçbir şekilde hakkımızdan, hukukumuzdan vazgeçmeden, MSB olarak mülkiyetimizden vazgeçmeden, özel sektörle beraber çalışmanın gereği neyse ona göre mevcut hukuk sistemi içinde destek sağlıyoruz. Arifiye’deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

‘BUNUN NERESİ YANLIŞ’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Milli Savunma Bakanlığı’nda da yeni bir yapıya gidildiğini hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

“Milli Savunma Bakanlığı ve bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri var. Bunlar ayrılmaz birer parça. Bakan ile Genelkurmay, Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları, ayrılık gayrılık yok. Biz çok şükür arkadaşlarımızla beraber gece-gündüz demeden, omuz omuza, tek yumruk halinde yapmamız gereken neyse onları yapıyoruz. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için gayret gösteriyoruz. Buraya fitne, fesat birtakım söz, değerlendirmelerle ayrıştırıcı dil kullanmak gerçekten çok yanlış. Bu siyasetin üzerinde olması gereken bir konu. Bunlara girmemek, bunlardan medet ummamak, bir şey beklememek lazım. Bir bütün halinde, anayasa çerçevesinde, Atatürkçü düşünce sistemi esasında, aklın ve bilimin ışığında, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve sıralı komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başında bir ordu var. Buna çalışıyoruz. Bunun neresi yanlış? Bizim burada yaptığımızın iyi anlaşılması, bu konudaki çalışmalarımızın iyi görülmesi lazım. Burada tamamen samimiyetle, ciddiyetle ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde 83 milyon asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

‘ORDU BİZİM ÜLKEMİZİN GÖZBEBEĞİ’

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, heyetin Türkiye’deki örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının tamamını temsil ettiğini belirterek, her zaman TSK’ya müteşekkir olduklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı verdiniz, biz de vatandaş olarak bundan büyük memnuniyet duyduk. Suriye’ye ilaveten Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Katar’da şimdi de Karabağ’da bu milleti gururlandırdınız. Ordu bizim ülkemizin gözbebeği. Ülkemizin ve milletimizin şerefi. Bu millet onuru ve şerefi için her türlü fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir” dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de aynı duyguları taşıdıklarını belirterek, “Güçlü ordu, güçlü millet el ele. En güzeli bu” diye konuştu.

‘MORAL BOZMAYA GEREK YOK’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin canını, sadece vatanı ve milleti için feda edeceğini belirtti. Söz konusu ifadeler nedeniyle TSK personelinin moralini bozmaması gerektiğini dile getiren Yalçın, “Söylemlerde çok daha sorumlu davranılması gerekiyor. Söylemlerle insanların moralini bozmak değil, tam tersine şevkini artırmak gerekiyor. Siz hem Doğu Akdeniz’de, Libya’da hem Azerbaycan’daki fonksiyonlarınızla milletinin heyecanını, umudunu artırdınız. Biz söz konusu ifadeleri çok çirkin ve saygısızca ifadeler olarak görüyoruz. Bu ziyaretimiz bir destek ziyaretidir. Dolayısıyla moral bozmaya gerek yok. Bunlar bizi yıldırmaktan ziyade daha da sorumluluğumuzu artırıyor” diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de “Biz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar yanındayız. Toplumun kanaati ve hassasiyeti budur. Bugün sizleri ziyaret etmemizin ana sebebi bu konudaki hassasiyetlerimizi ve sizlere olan desteğimizi dile getirmek içindir” ifadelerini kullandı.

‘İYİ İŞLERDE BİRBİRİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ’

Dayanışma içinde olunmasının önemine değinen Bakan Hulusi Akar, “İyi işlerde birbirimizi teşvik edecek, destekleyeceğiz. Elimizden gelen yardımı sağlayacağız. Amacımız, görevimiz bu, millet dediğimiz bu. İleri gidenler hep bu şekilde çalışanlardır” dedi. Akar, herhangi bir ayrımcılığın zafiyete neden olacağına vurgu yaparak, “Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmamamız, bu konularda dayanışmamızı her zamankinden daha fazla sürdürmemiz gerekmektedir” ifadesini kullandı.

‘İŞİMİZ ÇOĞALDI’

Bölgesel olarak kritik bir dönemden geçildiğini, koronavirüs salgınının söz konusu ortamı daha da hassas hale getirdiğini belirten Bakan Akar, “Böyle bir ortamda ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için karada, denizde, havada işimiz çoğaldı. Onun için biz herhangi bir şekilde bu enerjiyi azaltıcı değil, artırıcı girişimler bekliyoruz. Bu manada sözle, fiille destek bekliyoruz ki buradaki faaliyetlerimiz daha başarılı şekilde yerine getirilebilsin” dedi. Yoğun faaliyetlerden dolayı “TSK personelinin evlerine uğrayamaz” hale geldiğini dile getiren Akar, “Genelkurmay Başkanı’ndan en kıdemsiz personeline kadar herkes kendisine verilen görevi proaktif şekilde yerine getirmenin gayretini gösteriyor. Bu milletin bağrından çıkan, Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazifesi, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız, hudutlarımızın, halkımızın güvenliğidir” dedi.

‘FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Bakan Akar, başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere Türkiye’ye yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı gereken ne varsa şimdiye kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Ordumuz samimiyetle, ciddiyetle vazifesini yerine getirmeye çalışıyor. Binlerce yıllık tarihimizden aldığımız milli, manevi, mesleki değerlerimiz var. Bu değerlerimize halel getirmeden, ilkeli bir şekilde bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

‘ŞİDDETLE KINIYOR, REDDEDİYORUZ’

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere de tepki göstererek, şunları söyledi:

“Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp onu ‘satılmış’ kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı, nasılı, nedeni ne olursa olsun. Böyle bir şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz. TSK mevcut çerçevede hukuk nizamı içinde yapılması gerekeni yapıyor. Şeffaflık had safhada. Her şeye açık. Devletin ilgili, yetkili kurumları her an gelip her şeyi denetleyebilir. Her şey açık, saklı-gizli bir şey yok. Fakat buna rağmen bu şekilde ifadelere muhatap olmak gerçekten bizi üzüyor.”

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlerini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, “marifet iltifata tabidir” sözünü hatırlattı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Akar, şöyle konuştu:

“Bu bizim için çok önemli fakat buna rağmen böyle arada sırada da olsa birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanmaları çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da ‘Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim’ deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz. ”

‘ÇOK YANLIŞTIR’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de destek ziyaretinden dolayı heyete teşekkür etti. Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Güler, “Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin silahlı kuvvetlerimiz için ‘satılmıştır’ gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

