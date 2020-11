L’épouse du Premier ministre rencontre les mères de militaires capturés et portés disparus

L’épouse du Premier ministre arménien, présidente du conseil d’administration de la fondation caritative Mon Pas, Anna Hakobyan, a eu une réunion le 30 novembre avec les mères des militaires arméniens qui ont été capturés par l’Azerbaïdjan ou ont été portés disparus lors de la récente guerre en Artsakh, a déclaré la fondation Mon Pas sur Facebook.

Anna Hakobyan a exprimé son soutien aux mères des militaires. «Ma famille et moi partageons vos sentiments et votre douleur. Tout est fait au plus haut niveau pour trouver une issue à la situation et renvoyer nos fils dans leurs familles», a-t-elle déclaré.

Les mères des militaires capturés et portés disparus ont exprimé leurs inquiétudes face à la situation.

Anna Hakobyan a promis de faire part de leurs préoccupations aux structures respectives.

par Stéphane

