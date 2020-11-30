Çatışma bölgesinden 600’den fazla ceset çıkarıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, kayıp ve esir askerlerin bir grup akrabasıyla görüştü. Toplantıya Artsakh’ta barışı koruma misyonu yürüten Rus birliğinin komutanı Rustam Muradov ve Artsakh Acil Durum Servisi Müdürü Karen Sargsyan da katıldı. Arayik Harutyunyan bu bilgileri Facebook sayfasında duyurdu.

Harutyunyan, “İnsani yardım çalışmalarının yoğunluğunu sunarak, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Karabağ Ofisi ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rus barış güçleri arasındaki yakın işbirliği nedeniyle, 600’den fazla cesedin çatışma bölgesinden çıkarıldığını ve çalışmaların her gün devam ettiğini not ettim.”

Kaybolan tüm yurttaşlarımızın kaderini en kısa sürede ortaya çıkarmak için bu günlerde tüm çabaların en yüksek devlet düzeyinde yapıldığını kaydetti.

Ermenistan Cezaevi’nin resmi verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana Azerbaycan’da tutsak edilen 20 Ermeni var, asker ve siviller.

Ermenistan Kamu Radyosu