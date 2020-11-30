Armen Sarkisyan, Vladimir Putin’e mektup yazdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan tarafındaki savaş esirleri ve rehinelerin dönüşü hakkında Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup gönderdi. Bu bilgi, Ermenistan Başkanının basın servisi tarafından rapor edilir.

Özellikle Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın mektubu, Ermeni toplumu ve diasporanın, esaret altındaki Azerbaycan askerleri ve sivillerin durumundan derin endişe duyduğunu belirtiyor.

Armen Sarkisyan’ın mektubunda, “Rusya Devlet Başkanı’nın arabuluculuğu, Azerbaycan tarafından ele geçirilen ordumuz ve sivillerin yanı sıra kurbanların cesetlerinin iade edilmesi konusundaki son derece hassas sorunun çözülmesinde çok yardımcı olacaktır” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu