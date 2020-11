NYT’ye konuşan üst düzey İsrailli yetkili: İran’ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli

Cuma günkü Muhsin Fahrizade suikastından birkaç saat sonra, “Üç istihbarat yetkilisi, saldırının gerisinde İsrail’in olduğunu söyledi” diye yazan ABD gazetesi, bu kez üst düzey bir İsrailli yetkilinin “İran’ın bir numaralı nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli” dediğini aktardı. Batı’da ‘İran nükleer programının babası’ diye nitelenen İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade’nin suikasta kurban gitmesinden Tahran İsrail’i sorumlu tutar ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bunu teyit edercesine imalarda bulunurken, The New York Times yeni bir duyuruda bulundu. ‘İhtiyaç olduğu üzere suikast ve sabotaja devam’ NYT, yıllardır Fahrizade’nin takip edilmesinden sorumlu bir İsrailli yetkiliden görüş aldı. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli yetkili, “İsrail ihtiyaç olduğu üzere İran’ın nükleer programına karşı harekete geçmeye devam edecek” mesajını vererek ekledi: “İran’ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli.” Eski CIA yetkilisi: İranlıların etkin mücadelesine dair işaret yok NYT’ye konuşan eski CIA yetkilisi Bruce Riedel, Tahran’ın kuzeyinde işlenen ve İsrail’e mal edilen suikastı ‘eşi benzeri görülmemiş’ diye niteleyerek “İranlıların etkin şekilde mücadele edebildiğine dair bir işaret yok” dedi. Artık Brookings Enstitüsü Saban Ortadoğu Politikası Merkezi uzmanlarından olan Riedel, ‘İsrail istihbarat servislerinin kaynaklarının büyük bölümünü İran araştırmalarına aktarıldığını, operasyonun başarısının gerisinde bunun yattığını’ söyledi. ‘İran içinde insan ağı, Azerbaycan’da operasyon üsleri’ Riedel, İsrail nüfusu içinde anadili Farsça olanları etkin şekilde kullanarak İran içinde insanlar üzerinden haber alma ağı kurduğunu ve İran’ın komşusu Azerbaycan’da operasyon üsleri kurduğunu anlattı. Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’ın İsrail’den destek aldığı iddiaları gündem olmuştu. ‘İsrail’in yeni eylemleri yolda’ “Fahrizade’nin İsrail’e isnat edilen son cinayetten sekiz yıl sonra suikasta kurban gitmesi oyunda yeni bir şeylerin dönmekte olduğunu veya yaklaştığını gösteriyor” diyen eski CIA yetkilisi, İsrail’in yeni eylemlerinin yolda olduğu uyarısını yaptı. İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu’nun her alanda her türlü destekçisi ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimi kaybettiği ve Trump’ın çıktığı İran’la nükleer anlaşmaya geri dönmeyi vaat eden Joe Biden’ın 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a yerleşmesinin beklendiği dönemde gelen suikast, Bibi’nin Biden’a net mesajı olarak yorumlandı. Eski ABD istihbarat yetkilisi ve BM silah denetçisi Scott Ritter, suikastı “Göreve gelmesine daha 52 gün varken Biden’a İsrail’den hediye: İran’la savaş” diye değerlendirdi. Sputnik Türkiye