George Clooney’e Sorosçu suçlaması

Hollywood’un bir dönem ‘yaşayan en seksi erkek’ diye lanse ettiği George Clooney’nin uluslararası siyasetle ilgili yorum yapma alışkanlığına Macaristan’ı da eklemesi, Macar hükümeti ile medyasının yoğun tepkisini çekti.

Aktör-yönetmen-yapımcı George Clooney, son filmi The Midnight Sky ile ilgili GQ dergisine verdiği video mülakatta, sağcı popülist liderleri eleştirirken sadece Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı nefret yaymakla suçladı.

Dünya çapında sağcı popülist liderlerin eylemlerinin yeni filminin konu edindiği gibi küresel boyutta bir felakete katkıda bulunduğundan söz eden Clooney, “Film çekildiği sırada bir pandeminin ortasında değildik, ama tüm bu unsurlar, tarihin bu anında tüm dünyada hepimizin ne çok nefret ve öfke deneyimlediğimize dair unsurlar hasıldı, mesela Brezilya’da Bolsonaro, Macaristan’da Orban. Etrafınıza bakın: Onca öfke ve nefret” dedi. Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Clooney şöyle konuştu: “Film 2049’da geçiyor. Ama sonuna kadar götürürseniz, o türden bir nefretin irinleşmesine izin verilmesi halinde bizim gerçekliğimizin de bu olması pekâlâ mümkün.”

Bu sözler üzerine 59 yaşındaki ABD’li aktöre, Macar iktidar partisi Fidesz bağlantılı siyasiler ve medya organları, ’embesil’, ‘sahtekar’, ‘ahmak’ gibi latifeler düzdü, Macaristan Yahudisi kökenli ABD’li finans spekülatörü George Soros’un ‘maşası, sözcüsü, kuklası’ suçlaması yöneltti. OdaTv