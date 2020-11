LA FONDATION AZNAVOUR ENVOIE DE L’AIDE HUMANITAIRE AVEC LE SOUTIEN DE SES PARTENAIRES

Plus de 35 tonnes d’aide humanitaire a été récoltée en France et en Suisse par la Fondation Aznavour et ses différents partenaires pour être envoyées en Arménie. Une partie de cette aide partira le 27 novembre dans un avion affrété par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans le cadre du soutien humanitaire annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron.

« L’Arménie a toujours occupé une place particulière dans le cœur de Charles Aznavour. Il est devenu un symbole pour les survivants du tremblement de terre à Gyumri. Il s’est tenu à côté du peuple arménien lors des jours les plus heureux comme les plus tristes jusqu’à la fin de sa vie. Son héritage humaniste et sa vision se perdurent à travers la Fondation Aznavour et nous sommes aux côtés des Arméniens en ces temps difficiles. Grâce à nos amis et à nos partenaires, nous avons réussi à collecter 35 tonnes d’aide humanitaire qui sera acheminée en Arménie grâce au soutien du président de la république et du gouvernement français ».

Kristina Aznavour, la PDG de la Fondation Aznavour, va faire le voyage depuis la France et participer au processus de distribution avec l’équipe de la Fondation en Arménie. De nombreuses organisations dans toute la France, ainsi que plus d’une soixantaine de bénévoles ont participé à cette collecte considérable.

Fidèle à la vision de son fondateur, la Fondation Aznavour continue de soutenir l’Arménie. Au cours de cette situation humanitaire difficile en Artsakh et en Arménie, nous avons mobilisé toutes nos ressources et opportunités pour fournir une assistance ciblée aux personnes et aux secteurs dans le besoin.

– Dès le premier jour de la guerre, le « Centre Aznavour » à Erevan a été converti en centre de distribution d’aide. En collaboration avec la Fondation « VIVA, Médecines et bénévoles pour l’Arménie » nous avons soutenu de nombreux hôpitaux et médecins avec l’équipement et les fournitures médicales nécessaires. Dans le cadre de l’assistance aux soins de santé, nous avons également acheté des ambulances avec tous les équipements et accessoires nécessaires.

– En même temps, nous poursuivons notre coopération avec le Ministères de la Santé, le Ministère de la Défense, le Ministère des Situations d’Urgence et d’autres organes gouvernementaux en Arménie et en Haut-Karabakh pour pouvoir évaluer et répondre aux besoins les plus urgents.

– Nous travaillons en étroite collaboration avec la diaspora, soutenant la collecte de l’aide humanitaire à l’étranger, ainsi que la coordination de son transport vers la République d’Arménie. En plus de 35 tonnes que nous allons acheminer en Novembre et début décembre nous avons déjà envoyé plusieurs dizaines de tonnes de matériel médical depuis la France et l’étranger.

– Durant cette période, nous avons fourni de la nourriture et des articles d’hygiène à plus de 2000 familles temporairement transférées de l’Artsakh en Arménie.

– Nous avons également apporté notre soutien financier au Hayastan All-Armenian Fund (Fonds Arménien) dès le début de la guerre.

Pendant la guerre, nous avions pris la décision de travailler en toute discrétion pour des questions de sécurité et pour nous focaliser sur notre action d’aide. Nous souhaitons aujourd’hui remercier tous nos donateurs, amis et bénévoles et nous allons fournir au public des mises à jour et des nouvelles tout au long de notre mission, notamment à travers les réseaux sociaux de la Fondation Aznavour.

https://www.aznavourfoundation.org/details-la+fondation+aznavour+envoie+de+l+aide+humanitaire+avec+le+soutien+de+ses+partenaires-175.html